День Святого Миколая: душевні привітання та листівки до улюбленого свята
День Святого Миколая відзначають християни східного обряду традиційно 19 грудня. У це велике та улюблене багатьма свято в пам'ять про святителя і чудотворця заведено дарувати подарунки дітям і дорослим, підтримувати близьких і друзів добрими побажаннями, проявляти турботу і любов.
Ми зібрали для вас яскраві та милі привітання з Днем Миколая, які обов'язково зворушать дорогу вам людину й дозволять поділитися світлим святковим настроєм.
Привітання з Днем Миколая у віршах, прозі та листівках
Я вітаю з Миколаєм,
І сказати хочу знов,
Нехай завжди живуть з тобою
Надія, Віра та Любов.
Хай добрий Ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
В житті твоїм тобі дарує.
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З Днем святого Миколая
З усього серця я вітаю!
Хочу побажати вдачі,
І великого кохання на здачу.
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З Днем Святого Миколая! Бажаю, щоб Миколайчик подарував і солодощі, і сподівання, і диво. І нехай серце любить, а душа чекає на казку та новорічні пригоди.
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Листівка до Дня Святого Миколая
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Щиро вітаю і бажаю святкової феєрії навкруги та насолоди від зимових свят, які відкриває святий Миколай! Разом з близькими і друзями нехай кожен день стає справжнім святом!
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Під подушку заглянеш -
Там подаруночок знайдеш,
Хай тобі від святого Миколая
Благодать прийде велика!
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Вітальна листівка до Дня Святого Миколая
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Хай Миколай у вишиванці
Розбудить подарунком вранці,
І принесе у вашу хату
Добробут, радості багато.
Розбудить приспані надії,
Зернятко щастя хай посіє.
Зігріє гумором, любов'ю,
І принесе усім здоров'я!
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Від хатинки до хатинки ходить Миколай -
Кожушок чарівний, срібна борода.
Він несе дарунки діточкам малим
І любов дарує українцям всім!
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Листівка до Дня Святого Миколая
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Вітаю тебе з Днем Миколая Чудотворця! Бажаю, щоб, прислухаючись до моїх молитов, святий угодник захистив тебе від усіх негод і виконав твої надії!
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Вечір стане на порозі,
З'явиться дідусь невдовзі.
Не втомився за віки,
Важкі носить лантухи!
Тішать діда чемні діти,
Буде їм з чого радіти!
Миколая всі чекають -
Подаруночки шукають.
Хай добро приходить в дім!
Щастя й злагоди усім!
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Листівка до Дня Святого Миколая 19 грудня
Раніше ми розповідали, що на День Святого Миколая не можна дарувати дітям і чому існують такі заборони.
А також писали, яка сильна молитва до Святого Миколая виконає найзаповітніші бажання.