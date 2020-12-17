День Святого Николая: что нельзя дарить детям и почему

День Святого Николая христиане восточного обряда во всем мире традиционно отмечают 19 декабря. Этот большой праздник также очень любят дети из-за доброй традиции находить утром подарки под подушкой, в носочках или в обуви.

Родители заранее готовятся к Дню Николая и обдумывают, какие лучше подготовить презенты для своих малышей, чтобы устроить детям настоящее чудо и не дай Бог не испортить праздничное настроение.

Как гласят легенды, Николай Чудотворец оставляет послушным деткам подарки и сладости, а врединам - прутик или кусочек угля. Так святитель поощряет малышей к добрым делам и поступкам, одаривая за хорошее поведение.

Для мам и пап, которые планируют примерить на себя роль Николая Угодника и тихонько в ночь на 19 декабря оставить презент своим детям, есть определенные рекомендации, что не стоит дарить в День Николая.

В День Святого Николая принято дарить детям подарки (фото: pixabay.com/JuliaBoldt)

Какие подарки на Николая не нужно дарить детям

Так как этот праздник считают семейным, не желательно выбирать подарок, который сможет отдалить ребенка от родителей и захватить все внимание, не нарушит семейное единство - поэтому модные гаджеты дарить не советуют.

Святой - епископ города Мира в Малой Азии, который жил в III веке - был знаменит своей щедростью и помощью нуждающимся и малообеспеченным, поэтому часто акцент в подарках делают на определенную скромность. Так, для габаритных подарков может отлично подойти другой праздник (например - Новый год), но не День Николая.

Также настоятельно не советуют дарить детям в день памяти святого военные игрушки и игрушечное оружие.

Игрушки с маленькими и острыми деталями, которые крохи могут проглотить или пораниться ими, не стоит дарить вообще до достижения возраста постарше.

Не рекомендуют дарить детям драгоценности и деньги, ведь Николай Чудотворец все свое богатство раздавал беднякам и людям в серьезной нужде. Так, наоборот можно выбрать для ребенка набор для творчества и поощрять к созданию веселых добрых праздничных открыток с теплыми пожеланиями. Ведь такие хорошие поступки - уже начало подготовки и собирания "баллов" к следующему Дню святого Николая.

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