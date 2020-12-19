День святого Николая: самые лучшие открытки и поздравления в стихах

День Святого Николая отмечается православными христианами во всем мире 19 декабря и по преданию Николай Чудотворец выступил в роли защитника трех византийцев, которых несправедливо приговорили к смерти. Он родился 15 марта 270 года в семье состоятельных людей из Патары в Ликии, провинции в Малой Азии. Был избран епископом в Мире Ликийской.

Чудотворцем его стали называть после того, как он сделал щедрый подарок одной бедной, но влюбленной паре. Молодая девушка не могла выйти замуж, так как у нее не было приданного. А ночью Николай подбросил в ее дом сверток с деньгами. Кроме того, он много лет помогал тем, кто нуждался в помощи. Он приносил им подарки по ночам и делал их счастливыми.

Традиция дарить подарки детям в этот день появилась в Х веке. Первыми счастливыми обладателями сувениров стали ученики церковно-приходской школы при кафедральном соборе в Кельне.

Красивые поздравления в стихах на Святого Николая

В день святого Николая,

У всех сбываются мечты.

Чего и вам от всей души желаю,

А вдобавок радости и красоты.

С Днем святого Николая

От всего сердца поздравляю!

Пожелать хочу удачи,

И большой любви на сдачу.

Под подушку заглянешь –

Там подарочек найдешь,

Пусть тебе от святого Николая

Благодать придет большая!

С праздником Николая Чудотворца! Пусть в вашем доме царит мир, порядок и уют. Здоровья и благополучия всей семье. Пусть Господь охраняет от всего дурного, но подарит радость и любовь!

Пусть Святой Николай охраняет твой путь,

Пусть убирает с него все преграды

Верю, он сможет домой всех вернуть!

Тебе там будут несказанно рады.

Как мы ранее писали, синоптик рассказала, какой погоды ждать украинцам в День святого Николая.