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День святого Миколая: найкращі листівки і поздоровлення у віршах

Автор: Людмила Жукова

День Святого Миколая відзначається православними християнами у всьому світі 19 грудня і за переказами Миколай Чудотворець виступив у ролі захисника трьох візантійців, яких несправедливо засудили до смерті. Він народився 15 березня 270 року в родині заможних людей з Патари у Лікії, провінції в Малій Азії. Був обраний єпископом у Світі Лікійській.

Чудотворцем його стали називати після того, як він зробив щедрий подарунок одній бідній, але закоханій парі. Молода дівчина не могла вийти заміж, так як у неї не було приданого. А вночі Миколай підкинув в її будинок згорток з грошима. Крім того, він багато років допомагав тим, хто потребував допомоги. Він приносив їм подарунки ночами і робив їх щасливими.

Традиція дарувати подарунки дітям у цей день з'явилася в Х столітті. Першими щасливими власниками сувенірів стали учні церковно-парафіяльної школи при кафедральному соборі в Кельні.

Гарні поздоровлення у віршах на Святого Миколая

Від щирого серця вітаю всіх з Миколаєм! Нехай це свято вселить в нас любов і надихне на добрі справи і милосердя, нехай подарує нам віру у здійснення наших найзаповітніших бажань! Нехай прийде в кожен дім Господь і наповнить наші серця радістю за молитвами Святого Миколая!

З Днем святого Миколая

Від усього серця вітаю!

Хочу Побажати удачі,

І великої любові на здачу.

Вітаю з Днем Святого Миколая, зі святом радості і щедрих подарунків. Бажаю знайти під подушкою смачну шоколадку і добре побажання, розділити веселощі і радість з коханими і близькими людьми, наповнити свій будинок святковим затишком і променистим щастям.

Я святого Миколая,
Дуже-дуже добре знаю.
Він на свято в чобіток
Для слухняних діточок
Має у своїй торбинці
Найприємніші гостинці.

Місяць засурмив в ріжок:
- Миколай йде до діток!
У мішку несе багато
Подаруночків малятам.
Для Максимка є машинка,
Для Мар'янки мандаринка,
Миколайчик для Мартусі,
Сіра мишка для Катрусі.

Все затихло надворі,
Сяють зорі угорі,
Всі чекають-виглядають
Чудотворця Миколая.
Але щось він забарився.
Може в небі заблудився?
В нього клопотів багато,
Бо заходить в кожну хату.
Все, що в нього в торбі є,
Чемним дітям роздає.

Як ми раніше писали, розповіла синоптик, якої погоди чекати українцям у День святого Миколая.

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