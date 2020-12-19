День святого Миколая: найкращі листівки і поздоровлення у віршах

День Святого Миколая відзначається православними християнами у всьому світі 19 грудня і за переказами Миколай Чудотворець виступив у ролі захисника трьох візантійців, яких несправедливо засудили до смерті. Він народився 15 березня 270 року в родині заможних людей з Патари у Лікії, провінції в Малій Азії. Був обраний єпископом у Світі Лікійській.

Чудотворцем його стали називати після того, як він зробив щедрий подарунок одній бідній, але закоханій парі. Молода дівчина не могла вийти заміж, так як у неї не було приданого. А вночі Миколай підкинув в її будинок згорток з грошима. Крім того, він багато років допомагав тим, хто потребував допомоги. Він приносив їм подарунки ночами і робив їх щасливими.

Традиція дарувати подарунки дітям у цей день з'явилася в Х столітті. Першими щасливими власниками сувенірів стали учні церковно-парафіяльної школи при кафедральному соборі в Кельні.

Гарні поздоровлення у віршах на Святого Миколая

Від щирого серця вітаю всіх з Миколаєм! Нехай це свято вселить в нас любов і надихне на добрі справи і милосердя, нехай подарує нам віру у здійснення наших найзаповітніших бажань! Нехай прийде в кожен дім Господь і наповнить наші серця радістю за молитвами Святого Миколая!

З Днем святого Миколая

Від усього серця вітаю!

Хочу Побажати удачі,

І великої любові на здачу.

Вітаю з Днем Святого Миколая, зі святом радості і щедрих подарунків. Бажаю знайти під подушкою смачну шоколадку і добре побажання, розділити веселощі і радість з коханими і близькими людьми, наповнити свій будинок святковим затишком і променистим щастям.

Я святого Миколая,

Дуже-дуже добре знаю.

Він на свято в чобіток

Для слухняних діточок

Має у своїй торбинці

Найприємніші гостинці.

Місяць засурмив в ріжок:

- Миколай йде до діток!

У мішку несе багато

Подаруночків малятам.

Для Максимка є машинка,

Для Мар'янки мандаринка,

Миколайчик для Мартусі,

Сіра мишка для Катрусі.

Все затихло надворі,

Сяють зорі угорі,

Всі чекають-виглядають

Чудотворця Миколая.

Але щось він забарився.

Може в небі заблудився?

В нього клопотів багато,

Бо заходить в кожну хату.

Все, що в нього в торбі є,

Чемним дітям роздає.

Як ми раніше писали, розповіла синоптик, якої погоди чекати українцям у День святого Миколая.