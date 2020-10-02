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День учителя 2020: главные традиции и обычаи любимого праздника

Автор: Светлана Мащенко

День учителя украинцы отпразднуют в первое воскресенье октября

В Украине День учителя по традиции отметят в первое воскресенье октября, то есть в этом году это будет 4-го числа. Но поздравлять любимых педагогов обычно начинают заранее - то есть в пятницу.

О главных традициях этого праздника, и почему кроме преподавательского коллектива нужно поздравлять всех, причастных к воспитанию и образованию наших детей - читайте в материале Styler.

Отметим, что в понедельник, 5 октября, отмечается Всемирный день учителей (англ. World Teachers' Day).

В нашей стране День учителя начали отмечать с 1965 года, а после обретения независимости День работников образования установили отмечать ежегодно в первое воскресенье октября 1994 года.

За долгую историю сложилось множество традиций празднования Дня учителя. Праздничные мероприятия проходят в стенах школ, лучших сотрудников образования награждают грамотами, а выпускники приходят к любимым педагогам, чтобы поблагодарить их за знания, терпение, самоотдачу.

День учителя 2020 (фото: pixabay)

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Одним из видов чествование учителей есть так называемый "День самоуправления", когда старшеклассники самостоятельно берутся проводить уроки, давая тем самым возможность учителям отдохнуть.

Во многих школах этот день является сокращенным, а после него часто проводятся концерты. Но в этом году из-за карантина День учителя будет более скромным. По крайней мере, торжественные концерты в замкнутом помещении точно проводиться не будут.

Основной традицией Дня учителя конечно же является поздравить педагога цветами или просто теплыми словами. Даже если вы уже давно закончили школу, не забывайте о тех людях, которые дали вам знания.

Ранее мы писали, о чем обязательно нужно помнить в День учителя 2020.

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