День может влиять на судьбу: астролог назвала благоприятные даты для свадьбы в 2021

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А вот в какой день лучше сочетаться браком в этом году? Оказывается, если не учитывать, как станут планеты, можно попасть на неблагоприятный день. Надежда Астрохелпер рассказала, какие даты для свадьбы 2021 будут благоприятными.

"Для тех, кто планирует свадьбу в этом году. Многие предпочитают расписываться в "красивые" даты, за некоторыми даже стоят в очередях в отделениях ЗАГСа.

Однако не всегда красивые даты могут быть гарантами семейного счастья. В целом дата бракосочетания может влиять на отношения и судьбу супругов. Давайте сперва рассмотрим значения месяцев:

Январь

По статистике, в январе желающих расписаться меньше, чем, например, в летние месяцы. По народным поверьям, январь сулит раннее вдовство. Однако расписаться в Великий праздник Рождество Христово сулит крепкий и надежный брак.

Февраль

Жизнь молодых будет наполнена согласием и взаимопониманием. Вполне удачный месяц для свадьбы.

Март

Может предвещать переезд молодых в другой город или в другую страну. Либо возможны долгие разлуки супругов.

Апрель

По приметам, расписавшись в этом месяце скучать не придется. Правда, речь может идти как о конфликтах, так и о семейных радостях.

Май

Супружеская жизнь будет долгой, но одинокой.

Июнь

Один из лучших месяцев для свадьбы. Союз будет долгим и невероятно крепким.

Июль

Середина лета обещает молодоженам как трудности, так и радости, заботы и благополучие. Брак может стать примером для подражания.

Август

Супруги станут друг другу надежными партнерами. Будут хорошие отношения в семье как у родителей, так и у детей.

Сентябрь

Супружество будет долгим и плодотворным, сулит достаток и благополучие.

Октябрь

Не совсем удачный месяц для свадьбы. Могут быть сложности и разногласия.

Ноябрь

Стабильность и зажиточность будут сопровождать супругов всю жизнь.

Декабрь

Чувства таких супругов будут крепнуть с каждым днем", - рассказала астролог.⠀

Также она посоветовала обратить внимание на дату по лунному календарю. Она привела таблицу благоприятных дат, а также значения положения луны в этот день (это самостоятельно можно посмотреть в лунном календаре в интересующий день).

Когда сыграть свадьбу в 2021 (фото: instagram.com/astro_helper/)

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