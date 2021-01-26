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День може впливати на долю: астролог назвала сприятливі дати для весілля в 2021

Автор: Lite

Астролог нещодавно розповіла, у яких знаків зодіаку в лютому почнеться біла смуга: везунчиків тільки чотири!

А ось в який день краще поєднуватися шлюбом в цьому році? Виявляється, якщо не враховувати, як стануть планети, можна потрапити на несприятливий день. Надія Астрохелпер розповіла, які дати для весілля 2021 будуть сприятливими.

"Для тих, хто планує весілля в цьому році. Багато хто воліє розписуватися в "красиві" дати, за деякими навіть стоять у чергах. Однак не завжди красиві дати можуть бути гарантами сімейного щастя. В цілому дата одруження може впливати на відносини і долю подружжя. Давайте спершу розглянемо значення місяців:

  • Січень

За статистикою, в січні бажаючих розписатися менше, ніж, наприклад, в літні місяці. За народним повір'ями, січень обіцяє раннє вдівство. Однак розписатися у Велике свято Різдво Христове обіцяє міцний і надійний шлюб.

  • Лютий

Життя молодих буде наповнена згодою і взаєморозумінням. Цілком вдалий місяць для весілля.

  • Березень

Може передвіщати переїзд молодих в інше місто або в іншу країну. Або можливі довгі розлуки подружжя.

  • Квітень

За прикметами, розписавшись у цьому місяці нудьгувати не доведеться. Правда, мова може йти як про конфлікти, так і про сімейні радощі.

  • Травень

Подружнє життя буде довгим, але самотнім.

  • Червень

Один з кращих місяців для весілля. Союз буде довгим і неймовірно міцним.

  • Липень

Середина літа обіцяє молодятам як труднощі, так і радощі, турботи і благополуччя. Шлюб може стати прикладом для наслідування.

  • Серпень

Подружжя стануть один одному надійними партнерами. Будуть хороші відносини в родині як у батьків, так і у дітей.

  • Вересень

Шлюб буде довгим і плідним, обіцяє достаток і благополуччя.

  • Жовтень

Не зовсім вдалий місяць для весілля. Можуть бути труднощі та розбіжності.

  • Листопад

Стабільність і заможність будуть супроводжувати подружжя все життя.

  • Грудень

Почуття таких подружжя будуть міцніти з кожним днем", - розповіла астролог.⠀

Також вона порадила звернути увагу на дату за місячним календарем. Вона призвела таблицю сприятливих дат, а також значення положення місяця в цей день (це самостійно можна подивитися в місячному календарі в день, який цікавить).

Коли зіграти весілля в 2021 (фото: instagram.com/astro_helper/)

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