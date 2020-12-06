День вооруженных сил Украины: самые искренние и красивые поздравления

6 декабря в Украине ежегодно празднуется День вооруженных сил. Это праздник памяти тысяч отважных воинов, отдавших свои жизни за независимость, свободу, суверенитет и неделимость нашего государства. Также это праздник тех, кто и сейчас защищает наши семьи, нашу страну. Lite собрал самые искренние, трогательные и красивые поздравления с Днем вооруженных сил Украины.

"День Вооруженных сил Украины" появился в украинском официальном календаре в 1993 году, почти сразу после распада Советского Союза. Праздник своим постановлением учредила Верховная рада Украины. Кроме того, на 6 декабря приходится одна из самых славных страниц украинской армии — начало Первого зимнего похода Действующей армии УНР в 1919 году по тылам армии российских большевиков и белогвардейцев. Первый зимний поход продолжался до мая 1920 года.

В этот день принято поздравлять вообще всех украинских мужчин, ведь каждый из них по-своему защищает нашу страну.

Поздравления с Днем вооруженных сил Украины в стихах и прозе

Хотим, чтобы на жизненном пути,

Все трудности смогли бы вы пройти.

Пусть вас хранит и ангел, и удача,

Приходит верное решение задачи,

Пусть будет небо чистым, голубым.

Мы вас в обиду, тоже не дадим!

***

Пускай Украина сильна будет вами,

От бед заслоните Отчизну щитами.

Защита, надежность и сила большая

Да верность стране в сердце просто святая.

Родные пусть вас уважают и ценят,

А родина вас благодарностью греет,

Вернуться, куда б не пришлось вам пойти

Опасность в дороге легко обойти.

Крепиться, с пути вам не сходить,

Рассветы Украины беречь и хранить,

Успеха вашего пускай не рвется нить.

***

Казацкой мужества, дедовской достоинства, родительской мудрости, несокрушимой силы воли и веры в собственные силы. Пусть оптимизм, спокойствие и хорошее настроение всегда шагают рядом. Мирного неба, благополучия и процветания нашей стране.

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В День Вооруженных Сил Украины желаю верно и гордо стоять на страже покоя и блага страны, смело и легко отражать атаки со стороны противника, устранять любые проблемы и препятствия на горизонте, сохранять спокойствие и оптимизм души, хранить счастье и доброту в сердце.

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Ты — настоящий мужчина и мы гордимся, что в Украинской армии есть такие люди как ты. Счастья, здоровья, тишины и мира тебе, дорогой наш защитник! Спасибо тебе за то, что ты есть у нас.

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Сегодня праздник в Украине —

День Вооруженных сил.

Желаем мы: пусть не остынет

В сердцах их храбрость, жар и пыл!

Пусть им спокойнее живется,

Пускай в их жизни будет лад,

И на погоны пусть прольется

Звездочек целый звездопад!

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Сегодня поздравляем всех военнослужащих Украины. Вы — наши защитники, опора государства. Покой наших домов, спокойствие близких — в ваших надежных, сильных руках. Примите же поздравления с лучшими пожеланиями: добра, светлого настроения, профессиональных успехов!

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В День Вооруженных сил Украины 2020 приветствуем всех военнослужащих нашего государства. Ведь вы — наши защитники, надежный оплот и прочная опора Украины. Уют наших домов и спокойствие близких — в ваших сильных руках. Примите наилучшие поздравления с пожеланиями мира, добра, благополучия и успехов!

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Героям страны, Воинам света — Защитникам Украины, которые мужественно защищают нас от супостата, ни танком, ни градом вас не запугать. Всем тем, что жизнь не жалеют отдать — низкий вам поклон и большое спасибо!

***

В День Вооруженных Сил Украины желаю верно и гордо стоять на страже покоя и блага страны, смело и легко отражать все натиски со стороны противника, устранять любые проблемы и препятствия на горизонте, сохранять спокойствие и оптимизм души, хранить счастье и доброту в сердце.

***

Твое призвание защищать,

Границу Родины твоей,

Страну ты должен охранять,

С задачей справишься своей.



Ведь воспитал тебя отец

На зависть всем твоим врагам,

Ты мужественный, ты храбрец,

Ты за друзей всегда стоял!



Так пусть же Бог тебя хранит

И в День Вооруженных Сил,

Тебя хочу благодарить,

И пожелать, чтоб долго жил.

***

Я желаю Вам успехов во всех делах, чтобы крепко стояли Вы на границе, чтобы уважали и гордились Вами. Пусть вооружение будет мощным, но чтобы не пришлось им пользоваться. Мира и добра, счастья и процветания.

***

Поздравляем вас, мужчины,

В День военных Украины.

Вы защитники страны

И опора для семьи.

Мы желаем вам сегодня

Много денег, и здоровья,

И успехов в каждом деле,

Много счастья и веселья.

Пусть сопутствует удача

Лет до 100, и не иначе.

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Поздравляю с Днем вооруженных сил Украины и от чистого сердца хочу пожелать сохранять спокойствие и уверенность в любой жизненной ситуации, осуществлять красивые и добрые поступки, беречь и крепко любить своих родных, заботиться о будущем и с успехом достигать больших высот.

***

Всех украинцев поздравляем

С днем Вооруженных сил,

Отваги, мужества желаем,

Всем тем, кто Родину любил,

Желаем мира и спокойствия,

Богатой, сытой жизни,

К мечтам чтоб не было препятствия,

И стороною обходили все болезни,

Чтобы здоровье не шалило,

Достаток чтобы был всегда,

Фортуна чтобы вас любила,

Не отворачивалась никогда!

Напомним, что ранее мы писали о том, сколько дополнительных выходных дней получат украинцы в декабре.

А также рассказывали о том, какие праздники и памятные даты будут отмечать в Украине в декабре 2020 года.