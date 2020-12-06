День вооруженных сил Украины: самые искренние и красивые поздравления

6 декабря в Украине ежегодно празднуется День вооруженных сил. Это праздник памяти тысяч отважных воинов, отдавших свои жизни за независимость, свободу, суверенитет и неделимость нашего государства. Также это праздник тех, кто и сейчас защищает наши семьи, нашу страну. Lite собрал самые искренние, трогательные и красивые поздравления с Днем вооруженных сил Украины.
"День Вооруженных сил Украины" появился в украинском официальном календаре в 1993 году, почти сразу после распада Советского Союза. Праздник своим постановлением учредила Верховная рада Украины. Кроме того, на 6 декабря приходится одна из самых славных страниц украинской армии — начало Первого зимнего похода Действующей армии УНР в 1919 году по тылам армии российских большевиков и белогвардейцев. Первый зимний поход продолжался до мая 1920 года.
В этот день принято поздравлять вообще всех украинских мужчин, ведь каждый из них по-своему защищает нашу страну.
Хотим, чтобы на жизненном пути,
Все трудности смогли бы вы пройти.
Пусть вас хранит и ангел, и удача,
Приходит верное решение задачи,
Пусть будет небо чистым, голубым.
Мы вас в обиду, тоже не дадим!
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Пускай Украина сильна будет вами,
От бед заслоните Отчизну щитами.
Защита, надежность и сила большая
Да верность стране в сердце просто святая.
Родные пусть вас уважают и ценят,
А родина вас благодарностью греет,
Вернуться, куда б не пришлось вам пойти
Опасность в дороге легко обойти.
Крепиться, с пути вам не сходить,
Рассветы Украины беречь и хранить,
Успеха вашего пускай не рвется нить.
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Казацкой мужества, дедовской достоинства, родительской мудрости, несокрушимой силы воли и веры в собственные силы. Пусть оптимизм, спокойствие и хорошее настроение всегда шагают рядом. Мирного неба, благополучия и процветания нашей стране.
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В День Вооруженных Сил Украины желаю верно и гордо стоять на страже покоя и блага страны, смело и легко отражать атаки со стороны противника, устранять любые проблемы и препятствия на горизонте, сохранять спокойствие и оптимизм души, хранить счастье и доброту в сердце.
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Ты — настоящий мужчина и мы гордимся, что в Украинской армии есть такие люди как ты. Счастья, здоровья, тишины и мира тебе, дорогой наш защитник! Спасибо тебе за то, что ты есть у нас.
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Сегодня праздник в Украине —
День Вооруженных сил.
Желаем мы: пусть не остынет
В сердцах их храбрость, жар и пыл!
Пусть им спокойнее живется,
Пускай в их жизни будет лад,
И на погоны пусть прольется
Звездочек целый звездопад!
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Сегодня поздравляем всех военнослужащих Украины. Вы — наши защитники, опора государства. Покой наших домов, спокойствие близких — в ваших надежных, сильных руках. Примите же поздравления с лучшими пожеланиями: добра, светлого настроения, профессиональных успехов!
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В День Вооруженных сил Украины 2020 приветствуем всех военнослужащих нашего государства. Ведь вы — наши защитники, надежный оплот и прочная опора Украины. Уют наших домов и спокойствие близких — в ваших сильных руках. Примите наилучшие поздравления с пожеланиями мира, добра, благополучия и успехов!
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Героям страны, Воинам света — Защитникам Украины, которые мужественно защищают нас от супостата, ни танком, ни градом вас не запугать. Всем тем, что жизнь не жалеют отдать — низкий вам поклон и большое спасибо!
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В День Вооруженных Сил Украины желаю верно и гордо стоять на страже покоя и блага страны, смело и легко отражать все натиски со стороны противника, устранять любые проблемы и препятствия на горизонте, сохранять спокойствие и оптимизм души, хранить счастье и доброту в сердце.
***
Твое призвание защищать,
Границу Родины твоей,
Страну ты должен охранять,
С задачей справишься своей.
Ведь воспитал тебя отец
На зависть всем твоим врагам,
Ты мужественный, ты храбрец,
Ты за друзей всегда стоял!
Так пусть же Бог тебя хранит
И в День Вооруженных Сил,
Тебя хочу благодарить,
И пожелать, чтоб долго жил.
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Я желаю Вам успехов во всех делах, чтобы крепко стояли Вы на границе, чтобы уважали и гордились Вами. Пусть вооружение будет мощным, но чтобы не пришлось им пользоваться. Мира и добра, счастья и процветания.
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Поздравляем вас, мужчины,
В День военных Украины.
Вы защитники страны
И опора для семьи.
Мы желаем вам сегодня
Много денег, и здоровья,
И успехов в каждом деле,
Много счастья и веселья.
Пусть сопутствует удача
Лет до 100, и не иначе.
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Поздравляю с Днем вооруженных сил Украины и от чистого сердца хочу пожелать сохранять спокойствие и уверенность в любой жизненной ситуации, осуществлять красивые и добрые поступки, беречь и крепко любить своих родных, заботиться о будущем и с успехом достигать больших высот.
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Всех украинцев поздравляем
С днем Вооруженных сил,
Отваги, мужества желаем,
Всем тем, кто Родину любил,
Желаем мира и спокойствия,
Богатой, сытой жизни,
К мечтам чтоб не было препятствия,
И стороною обходили все болезни,
Чтобы здоровье не шалило,
Достаток чтобы был всегда,
Фортуна чтобы вас любила,
Не отворачивалась никогда!
Напомним, что ранее мы писали о том, сколько дополнительных выходных дней получат украинцы в декабре.
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