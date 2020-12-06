День збройних сил України: щирі і красиві привітання

6 грудня в Україні щорічно святкується День збройних сил. Це свято пам'яті тисяч відважних воїнів, які віддали свої життя за незалежність, свободу, суверенітет і неподільність нашої держави. Також це свято тих, хто і зараз захищає наші родини, нашу країну. Lite зібрав щирі, зворушливі та гарні поздоровлення з Днем збройних сил України.

"День Збройних сил України" з'явився в українському офіційному календарі в 1993 році, майже відразу після розпаду Радянського Союзу. Свято своєю постановою запровадила Верховна рада України. Крім того, на 6 грудня припадає одна із самих славних сторінок української армії — початок Першого зимового походу армії УНР у 1919 році по тилах армії російських більшовиків і білогвардійців. Перший зимовий похід тривав до травня 1920 року.

У цей день заведено вітати взагалі всіх українських чоловіків, адже кожен з них по-своєму захищає нашу країну.

Привітання з Днем збройних сил України в віршах і прозі

У рідному війську ти службу несеш,

Я знаю — мене від біди ти спасеш,

Мене вбережеш ти від зла і тривог,

Бо вмілий і вправний ти майже як бог!



Бо ти — патріот, захищаєш державу,

Примножуєш силу її ти і славу,

Хоробро і вправно ти служиш у війську

Й державу борониш свою українську!



Хай згинуть назавжди усі вороги,

Панують хай мир і любов навкруги,

Вітаю тебе я зі святом щосили!

Здоров’я тобі! Хай живуть Збройні Сили!

***

Вітають тебе і тополька, й калина,

І синє озерце, й тендітний ручай

Зі святом - із Днем Збройних сил України,

Ти свято це, воїне, гідно стрічай!

Стрічай його гордо, сміливо і славно,

Стрічай за звичаєм дідів-козаків,

Хай служба іде і звитяжно, і вправно

І Бог береже хай вовіки віків!

***

Козацької мужності, дідівської гідності, батьківської мудрості, незламної сили волі та віри у власні сили. Нехай оптимізм, спокій і гарний настрій завжди крокують поруч. Мирного неба, благополуччя та процвітання нашій країні.

***

Серце моє стукоче, серце моє щемить

Лине до тебе серце у цю святкову мить,

Через ліси й озера, через річки й долини,

Щоб привітати зі святом — з Днем Збройних Сил України!

***

У День Збройних Сил України бажаю вірно і гордо стояти на сторожі спокою і блага країни, сміливо і легко відбивати атаки з боку противника, усувати будь-які проблеми та перешкоди на горизонті, зберігати спокій і оптимізм душі, зберігати щастя й доброту в серці.

***

Хай буде сильною рука,

Міцними будуть хай війська,

Нехай здоров’я — як та криця,

Хай служба завжди — як годиться!



Хай всюди — спокій, лад та мир!

Будь, як казковий богатир —

Могутній, нездоланний, вмілий!

Із 6-м Грудня, синку милий!

***

Ти — справжній чоловік і ми пишаємося, що в Українській армії є такі люди як ти. Щастя, здоров'я, тиші й миру тобі, дорогий наш захисник! Дякую тобі за те, що ти є у нас.

***

Борониш, татусю, ти рідну країну!

І кожну матусю, і кожну дитину,

Ти всіх від біди захищаєш завзято,

Тобою я дуже пишаюся, тату!



Я втрат тобі зичу не знати і втоми,

Живим і здоровим вертайся додому,

Щоб жити без зла, без війни, без руїни...

Вітаю із Днем Збройних Сил України!

***

Сьогодні вітаємо всіх військовослужбовців України. Ви — наші захисники, опора держави. Спокій наших домівок, спокій близьких — у ваших надійних, сильних руках. Прийміть вітання з найкращими побажаннями: добра, світлого настрою, професійних успіхів!

***

У День Збройних сил України 2020 вітаємо всіх військовослужбовців нашої держави. Адже ви — наші захисники, надійний оплот і міцна опора України. Затишок наших будинків і спокій близьких — у ваших сильних руках. Прийміть найкращі вітання з побажаннями миру, добра, благополуччя й успіхів!

***

Вітають тебе і тополька, й калина,

І синє озерце, й тендітний ручай

Зі святом — із Днем Збройних сил України,

Ти свято це, воїне, гідно стрічай!

Стрічай його гордо, сміливо і славно,

Стрічай за звичаєм дідів-козаків,

Хай служба іде і звитяжно, і вправно

І Бог береже хай вовіки віків!

***

Серце моє стукоче, серце моє щемить

Лине до тебе серце у цю святкову мить,

Через ліси й озера, через річки й долини,

Щоб привітати зі святом - з Днем Збройних Сил України!

***

Борониш, татусю, ти рідну країну!

І кожну матусю, і кожну дитину,

Ти всіх від біди захищаєш завзято,

Тобою я дуже пишаюся, тату!



Я втрат тобі зичу не знати і втоми,

Живим і здоровим вертайся додому,

Щоб жити без зла, без війни, без руїни...

Вітаю із Днем Збройних Сил України!

***

Хай буде сильною рука,

Міцними будуть хай війська,

Нехай здоров’я - як та криця,

Хай служба завжди - як годиться!



Хай всюди - спокій, лад та мир!

Будь, як казковий богатир -

Могутній, нездоланний, вмілий!

Із 6-м Грудня, синку милий!



***

Збройні сили України —

Слава, гордість, міць країни!

Захищають мир, свободу

Служать рідному народу!

Щира шана і подяка

Хлопцям, молодим солдатам,

Що строкову службу чесно

Сприйняли, як борг почесний!

Матері й батьки шановні

Вихованням послідовним

Відчуття патріотизму

І повагу до Вітчизни

У серцях синів зростили —

Вартувати відпустили

Мирну, вільну і єдину

Незалежну Україну!

Тож вшануймо в день святковий

Всіх без винятку військових!

Завдяки їх чесній службі

Живемо у мирі, дружбі!

Адже мир тоді панує,

Коли армія чатує!

***

У День Збройних Сил України бажаю вірно і гордо стояти на сторожі спокою і блага країни, сміливо і легко відображати всі натиски з боку противника, усувати будь-які проблеми і перешкоди на горизонті, зберігати спокій і оптимізм душі, зберігати щастя й доброту в серці.

***

Героям країни, Воїнам світла — Захисникам України, що мужньо боронять нас від супостата, ні танком, ні градом вас не залякати. Всім тим що життя не шкодують віддати — низький вам уклін, і велика подяка!

***

Я бажаю Вам успіхів у всіх справах, щоб міцно стояли Ви на кордоні, щоб поважали та пишалися Вами. Нехай озброєння буде потужним, але щоб не довелося їм користуватись. Миру і добра, щастя і процвітання.

***

Вітаємо вас, чоловіки,

У День військових України.

Ви захисники країни

І опора для сім'ї.

Ми бажаємо вам сьогодні

Багато грошей, і здоров'я,

І успіхів в кожній справі,

Багато щастя і веселощів.

Хай щастить

Років до 100, і не інакше.

***

Вітаю з Днем збройних сил України та від чистого серця хочу побажати зберігати спокій і впевненість у будь-якій життєвій ситуації, здійснювати гарні та добрі вчинки, берегти й міцно любити своїх рідних, піклуватися про майбутнє і з успіхом досягати великих висот.

***

Я навчусь марширувати.

Виросту — піду в солдати.

Буду справжнім вояком.

Вивчусь на артилериста,

Або стану я танкістом,

А ще краще — моряком.

А допоки вчусь у тата,

Україну захищати.

І, як він, як наш дідусь,

Я нікого не боюсь.

Дід мій в армії служив,

Тато в армії служив.

Я служити теж піду,

І я їх не підведу.

На землі або на морі

Я стоятиму в дозорі,

Батьківщину не віддам

Злим, підступним ворогам.

Тато каже: "Молодець!

Справжній синку, ти боєць!"

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, скільки додаткових вихідних днів отримають українці в грудні.

А також розповідали про те, які свята та пам'ятні дати відзначатимуть в Україні у грудні 2020 року.