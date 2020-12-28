Депутат из Николаева стала финалисткой "Миссис Украина 2020": фото красавицы

Депутат из города Николаева Марина Мазанко стала финалисткой конкурса "Миссис Украина 2020". Участнице 44 года и в финале она будет представлять свой родной город.

Как сообщила Марина Мазанко на своей странице в Facebook, в онлайн-голосовании за нее проголосовали 3444 человека.

"Только залезла под одеяло и прикрыла глаза, а тут: "Вы в финале национального конкурса "Миссис Украина 2020". Мои хорошие! Я вас обожаю! Спасибо за каждый ваш голос, за всю вашу поддержку и любовь! Мы действительно можем делать этот мир лучшим. Через самого себя!", - написала Мазанко.

Финал конкурса "Миссис Открытый Мир Украина 2020" состоится 29 декабря в Киеве в помещении одного из модных отелей. В финал конкурса прошли 10 участниц. Их ждут два показа – в костюмах этно-фешн и в вечерних платьях, а также – собеседования с членами жюри.

Фото: Марина Мазанко (facebook.com/ladymalva)

Как рассказала основатель проекта Ирина Зайцева, конкурс направлен на поддержку семейных ценностей, утверждения престижа материнства, творческую и социальную самореализацию женщин.

Как указано на официальном сайте конкурса, Марина Мазанко – депутат Николаевского городского совета, а также дизайнер одежды и преподаватель английского языка.

Кроме того, известно, что у нее есть две дочери и внучка. Кроме депутатской деятельности, она преподает английский язык в центре развития ребенка "Доброта". Баллотировалась по округу № 3 в Николаеве и выиграла выборы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в конкурсе "Мини мисс украиночка 2020" победила 5-летняя Аня.

А также рассказывали о том, что украинская модель снялась для мирового глянца на берегу океана.