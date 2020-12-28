Депутат з Миколаєва стала фіналісткою "Місіс Україна 2020": фото красуні

Депутат з міста Миколаєва Марина Мазанко стала фіналісткою конкурсу "Місіс Україна 2020". Учасниці 44 року й у фіналі вона буде представляти своє рідне місто.

Як повідомила Марина Мазанко на своїй сторінці в Facebook, в онлайн-голосуванні за неї проголосували 3444 людини.

"Тільки залізла під ковдру і прикрила очі, а тут: "Ви у фіналі національного конкурсу "Місіс Україна 2020". Мої хороші! Я вас обожнюю! Дякую за кожен ваш голос, за всю вашу підтримку і любов! Ми дійсно можемо робити цей світ кращим. Через самого себе!" - написала Мазанко.

Фінал конкурсу "Місіс Відкритий Світ Україна 2020" відбудеться 29 грудня у Києві в приміщенні одного з модних готелів. У фінал конкурсу пройшли 10 учасниць. Їх чекають два покази – в костюмах етнофешн і у вечірніх сукнях, а також – співбесіди з членами журі.

Фото: Марина Мазанко (facebook.com/ladymalva)

Як розповіла засновник проєкту Ірина Зайцева, конкурс спрямований на підтримку сімейних цінностей, утвердження престижу материнства, творчу і соціальну самореалізацію жінок.

Як зазначено на офіційному сайті конкурсу, Марина Мазанко – депутат Миколаївської міської ради, а також дизайнер одягу і викладач англійської мови.

Крім того, відомо, що у неї є дві дочки й онука. Крім депутатської діяльності, вона викладає англійську мову в центрі розвитку дитини "Доброта". Балотувалася по округу № 3 в Миколаєві та виграла вибори.

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