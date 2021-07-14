Действующее вещество - яд: нутрициолог предупредила об опасности средств от комаров и клещей

Что же делать? Опрыскиваться с ног до головы спреями? Оказывается, обычные репелленты содержат множество вредных ингредиентов, которые опасны и для взрослых, и - особенно - для детей.

Клещи - как переносчики энцефалита и боррелиоза - самая большая опасность при прогулках на природе. Но и комары могут переносить различные инфекции, а их укусы вызывать аллергические реакции.

Действующее вещество любого химического средства борьбы с насекомыми - яд. Как правило, используются синтетические пиретроиды, которые воздействуют на нервную систему: они нарушают процесс обмена ионов натрия, а также обмен ионов кальция, тем самым блокируя передачу сигналов к нервным окончаниям, - это приводит к параличу и смерти.

В настоящее время в фумигаторах используются чаще всего следующие пиретроиды: аллетрин, праллетрин, эсбиотрин, трансфлутрин, циперметрин, тетраметрин.

Ошибкой было бы считать, что эти вещества нетоксичны для человека. Это заблуждение удобно поддерживать производителям и продавцам инсектицидных препаратов. На самом деле яд остается ядом и на нервную систему человека тоже оказывает воздействие, вне зависимости от дозировки.

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Отпугивают комаров - и вредят здоровью человека? (фото: pexels.com)

Альтернатива химическим средствам

Эфирные масла. Сделайте свой собственный микс на основе кокосового масла с добавлением эфирного масла герани и лаванды + одно любое масло из следующих: тимьян, эвкалипт, гвоздика, лемонграсс, розмарин. При укусе комара и аллергической реакции необходимо нанести эфирное масло лаванды - оно снизит отек и уменьшит зуд.

И самое важное, что важно знать про клещей: многих людей кусают клещи, зараженные разными инфекциями, но одни заболевают, а другие - нет. В чем дело? Дело в иммунитете. Чем больше ЗОЖа и осознанности, тем меньше шанса заболеть.