Діюча речовина - отрута: нутриціолог попередила про небезпеку засобів від комарів і кліщів

Що ж робити? Обприскуватися з ніг до голови спреями? Виявляється, звичайні репеленти містять безліч шкідливих інгредієнтів, які небезпечні і для дорослих, і - особливо - для дітей.

Кліщі - як переносники енцефаліту і бореліозу - найбільша небезпека при прогулянках на природі. Але і комарі можуть переносити різні інфекції, а їх укуси викликати алергічні реакції.

Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог Вероніка Натуромама.

Діюча речовина будь-якого хімічного засобу боротьби з комахами - отрута. Як правило, використовуються синтетичні піретроїди, які впливають на нервову систему: вони порушують процес обміну іонів натрію, а також обмін іонів кальцію, тим самим блокуючи передачу сигналів до нервових закінчень, - це призводить до паралічу і смерті.

В даний час в фумігаторах використовуються найчастіше такі піретроїди: аллетрин, праллетрин, есбіотрин, трансфлутрин, циперметрин, тетраметрин.

Помилкою було б вважати, що ці речовини нетоксичні для людини. Цю оману зручно підтримувати виробникам і продавцям інсектицидних препаратів. Насправді отрута залишається отрутою і на нервову систему людини теж впливає, незалежно від дозування.

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Відлякують комарів - і шкодять здоров'ю людини? (фото: pexels.com)

Альтернатива хімічним засобам

Ефірні олії. Зробіть свій власний мікс на основі кокосового масла з додаванням ефірного масла герані і лаванди + одне будь-яке масло з наступних: чебрець, евкаліпт, гвоздика, лемонграс, розмарин. При укусі комара і алергічної реакції необхідно нанести ефірну олію лаванди - вона знизить набряк і зменшить свербіж.

І найважливіше, що важливо знати про кліщів: багатьох людей кусають кліщі, заражені різними інфекціями, але одні хворіють, а інші - ні. В чому справа? Справа в імунітеті. Чим більше ЗОЖа і усвідомленості, тим менше шансу захворіти.