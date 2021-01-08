Без диет и спортзала: Анна Ризатдинова рассказала, как легко получить безупречную фигуру

Анна Ризатдинова - бронзовый призер Олимпийских игр по художественной гимнастике, как никто другой знает, как поддерживать безупречную форму. Поэтому мы обратились к профессиональной спортсменке, чтобы она раскрыла главные принципы питания и образа жизни для идеальной фигуры. Ведь тема похудения после периода новогодних застолий актуальна как никогда!



Анна призывает слушать свое тело и заботиться о нем (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Примечательно, что основательница собственной академии по художественной гимнастике, Анна не призывает ни к каким радикальным мерам. Вместо этого Ризатдинова советует прислушиваться к себе и не сходить с выбранного пути. Итак, топ-3 совета от Анны для идеальной фигуры:

Никто пока не придумал чудодейственного эликсира, который можно было бы выпить и в эту же секунду получить стройное подтянутое тело. Для этого нужно систематически и настойчиво работать. Первоначально следить за своим питанием. Я не сторонница диет и строгих ограничений. Сейчас есть много полезных вариантов, которыми можно заменить и сахар, и шоколад. Во-вторых, нужно ввести в свою жизнь спорт. Не обязательно мучить себя в спортзалах. Лучше знайте то, что по душе, - кардио, пилатес, стретчинг. И, самое важное, осознать то, что такой образ жизни не только подарит вам безупречное тело, но и крепкое здоровье".

Ранее мы писали о трех качествах, которыми должен обладать избранник Анны Ризатдиновой.