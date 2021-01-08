Без дієт і спортзалу: Анна Різатдінова розповіла, як легко отримати бездоганну фігуру

Анна Різатдінова - бронзовий призер Олімпійських ігор з художньої гімнастики, як ніхто інший знає, як підтримувати бездоганну форму. Тому ми звернулися до професійної спортсменки, щоб вона розкрила головні принципи харчування і способу життя для ідеальної фігури. Адже тема схуднення після періоду новорічних застіль актуальна як ніколи!



Анна закликає слухати своє тіло і піклуватися про нього (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Примітно, що засновниця власної академії з художньої гімнастики, Анна не закликає ні до яких радикальних заходів. Замість цього Різатдінова радить прислухатися до себе та не сходити з обраного шляху. Отже, топ-3 ради від Анни для ідеальної фігури:

Ніхто поки не придумав чудодійного еліксиру, який можна було б випити і в цю ж секунду отримати струнке підтягнуте тіло. Для цього потрібно систематично і наполегливо працювати. Спочатку стежити за своїм харчуванням. Я не прихильниця дієт і строгих обмежень. Зараз є багато корисних варіантів, якими можна замінити цукор і шоколад. По-друге, потрібно ввести у своє життя спорт. Не обов'язково мучити себе в спортзалах. Краще знайте те, що по душі, - кардіо, пілатес, стретчінг. І, найважливіше, усвідомити те, що такий спосіб життя не тільки подарує вам бездоганне тіло, але і міцне здоров'я".

Раніше ми писали про три якості, які повинен мати обранець Анни Різатдінової.