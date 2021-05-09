Диета для молодости: нутрициолог назвала простые продукты для упругой кожи
Все хотят намазать на лицо крем от морщин и проснуться юной и свеженькой. Но так не бывает. Зато есть путь, который в этом поможет, его суть в том, чтобы контролировать то, что вы едите.
Об этом рассказала в своем Instagram нутрициолог Яна Фокси.⠀
"Возможно, вы знаете, что упругость и молодость кожи зависит от качества и количества в ней коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. Но что же нужно такого есть, чтобы кожа как можно дольше оставалась молодой? То, что стимулирует продукцию коллагена", - посоветовала Яна.
Продукты для молодости кожи
- Мясо. И коллаген, и эластин - белки. Поэтому без белка (одним из источников которого является мясо) кожа начинает "проседать": появляются морщины и заломы. Белок по анализам должен быть не менее 70. Кстати, при низком белке железо усваивается в разы хуже. Без животных белков анемия практически неизбежна. Именно поэтому вегетарианство - не есть хорошо.
- Лосось. Содержит цинк и следовой материал, способствующий синтезу коллагена. А омега-3 жирные кислоты увлажняют кожу изнутри, что тоже продлевает ее молодость. Есть минимум по 2 порции (115-140 г) в неделю.
Что есть, чтобы оставаться молодыми (фото: pexels.com)
- Яйца. Содержат непосредственно сам коллаген (организм получает его из желтка). Сера в яйцах также необходима для производства коллагена и детокса печени (благодаря которой выводятся токсины, разрушающие в организме коллаген). Есть лучше не более 2 яиц в день.
- Костный бульон - готовый коллаген. Он содержит биоактивную форму белка, которую организм использует сразу же. Говяжий бульон богат коллагеном I типа (именно он положительно влияет на вид и здоровье кожи); бульон из индейки и курицы содержит коллаген II типа, необходимый для здоровья суставов. Пить ежедневно порциями по 170-340 г.
- Зеленые листовые овощи. Предотвращают преждевременный распад коллагена. Все зеленые листовые овощи содержат хлорофилл, увеличивающий количество проколлагена в коже. Хлорофилл оказывает и антиоксидантные свойства, что также препятствует преждевременному старению. Если вы активны более 30 минут в день - ешьте 3 чашки овощей, если меньше - 2,5 будет нормально, посоветовала Яна.
Напомним, нутрициолог рассказала, чем грозит загар: старение кожи и разрушение клеток ДНК.
Также читайте, где брать кальций, если не есть молочку: список простых продуктов от врача.