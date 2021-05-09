Дієта для молодості: нутриціолог назвала прості продукти для пружної шкіри
Що їсти, щоб залишатися молодою (фото: instagram.com/lovegrace_e)
Всі хочуть намазати на обличчя крем від зморшок і прокинутися юною і свіженькою. Але так не буває. Зате є шлях, який в цьому допоможе, його суть в тому, щоб контролювати те, що ви їсте.
Про це розповіла у своєму Instagram нутриціолог Яна Фоксі.⠀
"Можливо, ви знаєте, що пружність і молодість шкіри залежить від якості і кількості в ній колагену, еластину і гіалуронової кислоти. Але що ж потрібно такого є, щоб шкіра якомога довше залишалася молодою? Те, що стимулює продукцію колагену", - порадила Яна.
Продукти для молодості шкіри
- Яловичина. І колаген, і еластин - білки. Тому без білка (одним з джерел якого є м'ясо) шкіра починає "просідати": з'являються зморшки і заломи. Білок за аналізами повинен бути не менше 70. До речі, при низькому білку залізо засвоюється в рази гірше. Без тваринних білків анемія практично неминуча. Саме тому вегетаріанство - не є добре.
- Лосось. Містить цинк і слідовий матеріал, що сприяє синтезу колагену. А омега - 3 жирні кислоти зволожують шкіру зсередини, що теж продовжує її молодість. Їсти мінімум по 2 порції (115-140 г) на тиждень.
Що їсти, щоб залишатися молодими (фото: pexels.com)
- Яйця. Містять безпосередньо сам колаген (організм отримує його з жовтка). Сірка в яйцях також необхідна для виробництва колагену і детокса печінки (завдяки якій виводяться токсини, що руйнують в організмі колаген). Їсти краще не більше 2 яєць в день.
- Кістковий бульйон - готовий колаген. Він містить біоактивну форму білка, яку організм використовує відразу ж. Яловичий бульйон багатий колагеном I типу (саме він позитивно впливає на вигляд і здоров'я шкіри); бульйон з індички і курки містить колаген II типу, необхідний для здоров'я суглобів. Пити щодня порціями по 170-340 г.
- Зелені листові овочі. Запобігають передчасному розпаду колагену. Всі зелені листові овочі містять хлорофіл, що збільшує кількість проколагену в шкірі. Хлорофіл надає і антиоксидантні властивості, що також перешкоджає передчасному старінню. Якщо ви активні більше 30 хвилин в день - їжте 3 чашки овочів, якщо менше - 2,5 буде нормально, радить Яна.
Нагадаємо, нутриціолог розповіла, чим загрожує загар: старіння шкіри і руйнування клітин ДНК.
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