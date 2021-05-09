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Дієта для молодості: нутриціолог назвала прості продукти для пружної шкіри

Новость на русском → Неділя 09 травня 2021 09:09
Дієта для молодості: нутриціолог назвала прості продукти для пружної шкіри Що їсти, щоб залишатися молодою (фото: instagram.com/lovegrace_e)
Автор: Тетяна Турчанікова

Всі хочуть намазати на обличчя крем від зморшок і прокинутися юною і свіженькою. Але так не буває. Зате є шлях, який в цьому допоможе, його суть в тому, щоб контролювати те, що ви їсте.

Про це розповіла у своєму Instagram нутриціолог Яна Фоксі.⠀

"Можливо, ви знаєте, що пружність і молодість шкіри залежить від якості і кількості в ній колагену, еластину і гіалуронової кислоти. Але що ж потрібно такого є, щоб шкіра якомога довше залишалася молодою? Те, що стимулює продукцію колагену", - порадила Яна.

Продукти для молодості шкіри

  • Яловичина. І колаген, і еластин - білки. Тому без білка (одним з джерел якого є м'ясо) шкіра починає "просідати": з'являються зморшки і заломи. Білок за аналізами повинен бути не менше 70. До речі, при низькому білку залізо засвоюється в рази гірше. Без тваринних білків анемія практично неминуча. Саме тому вегетаріанство - не є добре.
  • Лосось. Містить цинк і слідовий матеріал, що сприяє синтезу колагену. А омега - 3 жирні кислоти зволожують шкіру зсередини, що теж продовжує її молодість. Їсти мінімум по 2 порції (115-140 г) на тиждень.

Дієта для молодості: нутриціолог назвала прості продукти для пружної шкіриЩо їсти, щоб залишатися молодими (фото: pexels.com)

  • Яйця. Містять безпосередньо сам колаген (організм отримує його з жовтка). Сірка в яйцях також необхідна для виробництва колагену і детокса печінки (завдяки якій виводяться токсини, що руйнують в організмі колаген). Їсти краще не більше 2 яєць в день.
  • Кістковий бульйон - готовий колаген. Він містить біоактивну форму білка, яку організм використовує відразу ж. Яловичий бульйон багатий колагеном I типу (саме він позитивно впливає на вигляд і здоров'я шкіри); бульйон з індички і курки містить колаген II типу, необхідний для здоров'я суглобів. Пити щодня порціями по 170-340 г.
  • Зелені листові овочі. Запобігають передчасному розпаду колагену. Всі зелені листові овочі містять хлорофіл, що збільшує кількість проколагену в шкірі. Хлорофіл надає і антиоксидантні властивості, що також перешкоджає передчасному старінню. Якщо ви активні більше 30 хвилин в день - їжте 3 чашки овочів, якщо менше - 2,5 буде нормально, радить Яна.

Нагадаємо, нутриціолог розповіла, чим загрожує загар: старіння шкіри і руйнування клітин ДНК.

Також читайте, де брати кальцій, якщо не їсти молочку: список простих продуктів від лікаря.

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