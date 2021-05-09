Диета для молодости: нутрициолог назвала простые продукты для упругой кожи

Все хотят намазать на лицо крем от морщин и проснуться юной и свеженькой. Но так не бывает. Зато есть путь, который в этом поможет, его суть в том, чтобы контролировать то, что вы едите.

"Возможно, вы знаете, что упругость и молодость кожи зависит от качества и количества в ней коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. Но что же нужно такого есть, чтобы кожа как можно дольше оставалась молодой? То, что стимулирует продукцию коллагена", - посоветовала Яна.

Продукты для молодости кожи

Мясо. И коллаген, и эластин - белки. Поэтому без белка (одним из источников которого является мясо) кожа начинает "проседать": появляются морщины и заломы. Белок по анализам должен быть не менее 70. Кстати, при низком белке железо усваивается в разы хуже. Без животных белков анемия практически неизбежна. Именно поэтому вегетарианство - не есть хорошо.

И коллаген, и эластин - белки. Поэтому без белка (одним из источников которого является мясо) кожа начинает "проседать": появляются морщины и заломы. Белок по анализам должен быть не менее 70. Кстати, при низком белке железо усваивается в разы хуже. Без животных белков анемия практически неизбежна. Именно поэтому вегетарианство - не есть хорошо. Лосось. Содержит цинк и следовой материал, способствующий синтезу коллагена. А омега-3 жирные кислоты увлажняют кожу изнутри, что тоже продлевает ее молодость. Есть минимум по 2 порции (115-140 г) в неделю.

Что есть, чтобы оставаться молодыми (фото: pexels.com)