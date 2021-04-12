Полезно и приятно: нутрициолог назвала лучшую физическую нагрузку, если не хочется в спортзал

Длительное пребывание в любой статичной позе будет негативно влиять на сосуды, лимфосистему и на организм в целом. Если спортзалы закрыты или такой вид активности не для вас, нужно придумать, как гармонично добавить движение в жизнь и сократить время "на попе".

Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Надя Андреева и порекомендовала, чем заняться в таком случае.

"Самое простое решение - это увеличение времени ходьбы в течение дня. Конечно, надо учитывать, что с возрастом увеличивается потребность в поддержании процентного соотношения мышц к жиру и плотности костей, поэтому к ходьбе необходима силовая нагрузка. Но ходьба каждый день - это одно из самых простых решений», - поделилась Надя.

Движение - польза для здоровья (фото: pixabay.com)

Она отметила, что наши предки всегда двигались очень много: люди во многих племенах проходили 15-20 километров в день.

"Это не был их осознанный выбор, их заставляла сама жизнь. Еду надо было добывать, воду носить, охотиться и так далее. Сейчас ситуация изменилась в корне. Можно сказать, что современное устройство нашей жизни противостоит тому, к чему генетически наш организм адаптировался за многие тысячелетия", - отметила Андреева.

Поэтому так же, как и с едой, приходится осознанно работать против общепринятого паттерна - и добавлять движение осознанно, подытожила специалистка.

"Если этого не делать намеренно, то, скорее всего, мы будем страдать от гиподинамии, что может быть хуже курения и некачественной еды", - рассказала Надя.

Сколько надо проходить шагов в день?

"Я бы сказала, что нужно стремиться постепенно проходить 10-12 000 шагов на ежедневной основе. Со временем может захотеться и больше. Но если мы говорим о детоксе или о любых протоколах, когда мы изменяем питание, лучше не перегибать с нагрузкой", - сказала Андреева и добавила, что в таком случае лучше оставить меньшее количество шагов, но добавить растяжку.

Сколько проходить каждый день в обычной жизни

Нутрициолог отметила, что она бы рекомендовала каждый день ходить около 1,5 часа, если быстрым шагом. Это может быть час утром, полчаса вечером или 45 минут утром и 45 минут вечером - полезно и приятно. Лучше разбить нагрузку на два кусочка, чтобы вечер тоже не был лишен движения.