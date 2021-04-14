Дієтолог назвала 7 кращих способів заспокоїти нерви

Кортизол - гормон стресу. Він активується симпатичною частиною нервової системи. Наше завдання - заспокоїти її і активувати протилежну частину - парасимпатичну. Обидві ці частини не можуть бути активними одночасно.

Про це у своєму мікроблозі Instagram розповіла дієтолог, спеціаліст з функціональної медицини, нутриціолог Катерина Йенсен.

"Як тільки ми зуміємо включити парасимпатичну частину нервової системи, ми автоматично знизимо рівень кортизолу. Як її активувати?", - розповіла Катерина.

Катерина Йенсен (фото: instagram.com/food4vita)

Сім простих способів "втихомирити" кортизол і заспокоїти нерви

Глибоко дихати. Так, щоб видихи були як мінімум в 2 рази довшими за вдихання.

Так, щоб видихи були як мінімум в 2 рази довшими за вдихання. Отримати оргазм: під час нього виробляється серотонін, а відразу після - окситоцин. Окситоцин не може існувати в крові одночасно з кортизолом!

під час нього виробляється серотонін, а відразу після - окситоцин. Окситоцин не може існувати в крові одночасно з кортизолом! Погрітися на сонечку або в теплій ванні / басейні. Це ще один із способів отримати сплеск окситоцину.

Це ще один із способів отримати сплеск окситоцину. З'їсти трохи темного шоколаду або випити натуральне какао! Дослідження довели, що 40 гр темного шоколаду в день (від 85% какао) нормалізують рівень кортизолу.

Дослідження довели, що 40 гр темного шоколаду в день (від 85% какао) нормалізують рівень кортизолу. Спробувати пропити курс родіоли рожевої - природний адаптоген (увага, є протипоказання, проконсультуйтеся зі своїм лікарем).

- природний адаптоген (увага, є протипоказання, проконсультуйтеся зі своїм лікарем). Налягати на продукти, багаті лецитином - речовиною, яка покращує чутливість клітин до кортизолу і, як наслідок, нормалізує його рівні.

Найбагатше джерело лецитину - яєчні жовтки. Також ним багаті морепродукти, субпродукти, соєві боби і червоне м'ясо.

Не забувати про медитативні практики - щоб повернутися в тіло, уповільнити дихання і зупинити потік думок.⠀

"Але! Змушена вас розчарувати: какао, лецитин і навіть родіола - прекрасні засоби. Але їм не впоратися з кортизолом в поодинці. Можна очікувати 5-10% поліпшення самопочуття", - підсумувала Йенсен.