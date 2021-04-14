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Дієтолог назвала 7 кращих способів заспокоїти нерви

Новость на русском → Середа 14 квітня 2021 09:09
Дієтолог назвала 7 кращих способів заспокоїти нерви Спокій (фото: pixabay.com)
Автор: Lite

Кортизол - гормон стресу. Він активується симпатичною частиною нервової системи. Наше завдання - заспокоїти її і активувати протилежну частину - парасимпатичну. Обидві ці частини не можуть бути активними одночасно.

Про це у своєму мікроблозі Instagram розповіла дієтолог, спеціаліст з функціональної медицини, нутриціолог Катерина Йенсен.

"Як тільки ми зуміємо включити парасимпатичну частину нервової системи, ми автоматично знизимо рівень кортизолу. Як її активувати?", - розповіла Катерина.

Дієтолог назвала 7 кращих способів заспокоїти нервиКатерина Йенсен (фото: instagram.com/food4vita)

Сім простих способів "втихомирити" кортизол і заспокоїти нерви

  • Глибоко дихати. Так, щоб видихи були як мінімум в 2 рази довшими за вдихання.
  • Отримати оргазм: під час нього виробляється серотонін, а відразу після - окситоцин. Окситоцин не може існувати в крові одночасно з кортизолом!
  • Погрітися на сонечку або в теплій ванні / басейні. Це ще один із способів отримати сплеск окситоцину.
  • З'їсти трохи темного шоколаду або випити натуральне какао! Дослідження довели, що 40 гр темного шоколаду в день (від 85% какао) нормалізують рівень кортизолу.
  • Спробувати пропити курс родіоли рожевої - природний адаптоген (увага, є протипоказання, проконсультуйтеся зі своїм лікарем).
  • Налягати на продукти, багаті лецитином - речовиною, яка покращує чутливість клітин до кортизолу і, як наслідок, нормалізує його рівні.

Найбагатше джерело лецитину - яєчні жовтки. Також ним багаті морепродукти, субпродукти, соєві боби і червоне м'ясо.

  • Не забувати про медитативні практики - щоб повернутися в тіло, уповільнити дихання і зупинити потік думок.⠀

"Але! Змушена вас розчарувати: какао, лецитин і навіть родіола - прекрасні засоби. Але їм не впоратися з кортизолом в поодинці. Можна очікувати 5-10% поліпшення самопочуття", - підсумувала Йенсен.

Нагадаємо, нутриціолог назвала краще фізичне навантаження, якщо не хочеться йти в спортзал. Корисно кожному!

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