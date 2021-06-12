Диетолог назвала топ-6 простых правил, как худеть без особых усилий

Движение

Тут все просто - двигайтесь! Лестница вместо лифта, ежедневная получасовая прогулка утром и вечером, 15-минутная зарядка по утрам, в перерыве между работой.

Овощи и фрукты

Старайтесь каждый день употреблять в пищу овощи и фрукты абсолютно в любом виде. На завтрак каша? Добавьте фрукты. На обед рыба? Добавьте овощной салат. На ужин овощи на гриле и курица. Легко!

Метод тарелки

Попробуйте хотя бы 1-2 раза в день есть по методу тарелки. Для этого наполняйте 1/2 тарелки овощами или фруктами, 1/4 белками и 1/4 сложными углеводами.

Готовим фигуру к отпуску (фото: instagram.com/hannaschonberg)

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Здоровый сон

Да, качественный сон позволит вам не срываться в течение дня на перекусы. Нужно просто высыпаться и хорошо отдыхать. Спите в темной хорошо проветриваемой комнате не меньше 7-8 часов.

Здоровая альтернатива джанк-фуду

Замените привычные продукты на более здоровые альтернативы. Не убирайте все "вредное", особо любимые продукты можно оставить. Например, белый хлеб замените цельнозерновым.

Дом без сладостей

Не покупайте сладкое домой. Можете себе его позволять в ресторанах, в гостях, на прогулке, а вот домой не несите, это лишний соблазн.