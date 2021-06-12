Диетолог назвала топ-6 простых правил, как худеть без особых усилий

Самое сложное в похудении обычно - это начало. Но менее "травматичным" будет, если внедрять в свою жизнь простые привычки постепенно. Именно они обычно помогают стать стройной без особых усилий.
Об этом в своем Instagram рассказала врач-диетолог Альбина Комиссарова.
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Тут все просто - двигайтесь! Лестница вместо лифта, ежедневная получасовая прогулка утром и вечером, 15-минутная зарядка по утрам, в перерыве между работой.
Старайтесь каждый день употреблять в пищу овощи и фрукты абсолютно в любом виде. На завтрак каша? Добавьте фрукты. На обед рыба? Добавьте овощной салат. На ужин овощи на гриле и курица. Легко!
Попробуйте хотя бы 1-2 раза в день есть по методу тарелки. Для этого наполняйте 1/2 тарелки овощами или фруктами, 1/4 белками и 1/4 сложными углеводами.
Готовим фигуру к отпуску (фото: instagram.com/hannaschonberg)
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Да, качественный сон позволит вам не срываться в течение дня на перекусы. Нужно просто высыпаться и хорошо отдыхать. Спите в темной хорошо проветриваемой комнате не меньше 7-8 часов.
Замените привычные продукты на более здоровые альтернативы. Не убирайте все "вредное", особо любимые продукты можно оставить. Например, белый хлеб замените цельнозерновым.
Не покупайте сладкое домой. Можете себе его позволять в ресторанах, в гостях, на прогулке, а вот домой не несите, это лишний соблазн.