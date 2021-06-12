Дієтолог назвала топ-6 простих правил, як худнути без особливих зусиль

Найскладніше в схудненні зазвичай - це початок. Але менш "травматичним" буде, якщо впроваджувати в своє життя прості звички поступово. Саме вони зазвичай допомагають стати стрункою без особливих зусиль.
Про це у своєму Instagram розповіла лікар-дієтолог Альбіна Комісарова.
Топ-6 правил, як схуднути без зусиль
Тут все просто - рухайтеся! Сходи замість ліфта, щоденна півгодинна прогулянка вранці і ввечері, 15-хвилинна зарядка вранці, в перерві між роботою.
Намагайтеся щодня вживати в їжу овочі і фрукти абсолютно в будь-якому вигляді. На сніданок каша? Додайте фрукти. На обід риба? Додайте овочевий салат. На вечерю овочі на грилі і курка. Легко!
Спробуйте хоча б 1-2 рази на день їсти за методом тарілки. Для цього наповнюйте 1/2 тарілки овочами або фруктами, 1/4 білками і 1/4 складними вуглеводами.
Готуємо фігуру до відпустки (фото: instagram.com/hannaschonberg)
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Так, якісний сон дозволить вам не зриватися протягом дня на перекушування. Потрібно просто висипатися і добре відпочивати. Спіть в темній добре провітрюваній кімнаті не менше 7-8 годин.
Замініть звичні продукти на більш здорові альтернативи. Не прибирайте все "шкідливе", особливо улюблені продукти можна залишити. Наприклад, білий хліб замініть цільнозерновим.
Не купуйте солодке додому. Можете собі його дозволяти в ресторанах, в гостях, на прогулянці, а ось додому не несіть, це зайва спокуса.