Дмитрий Ступка и Полина Логунова разводятся: больше не вместе

"Друзья, мы с Димой больше не супруги, но остались отличными друзьями и любящими родителями, за что ему благодарна. Нам удалось сохранить действительно дружескую атмосферу. Мы будем подавать пример, как бывшим супругам можно сохранить отношения, - отметила Полина.

Отметим, что Логунова и Ступка были женаты с 2016 года. В 2017-м у пары родилась дочь Богдана. Осенью прошлого года они уехали на ПМЖ в США.

После начала войны рф против Украины Ступка приехал в Польшу, где помогает украинским беженцам и собирает средства для нужд ВСУ.