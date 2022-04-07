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Дмитро Ступка і Поліна Логунова розлучаються: більше не разом

Ступка і Логунова розлучилися (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Після розставання Наді Дорофєєвої і Дантеса про такий же крок повідомили актор Дмитро Ступка і його дружина Поліна Логунова. Пара більше не разом.

Логунова на своїй сторінці Instagram повідомила, що вони залишилися хорошими друзями і люблячими батьками.

"Друзі, ми з Дімою більше не подружжя, але залишилися відмінними друзями і люблячими батьками, за що йому вдячна. Нам вдалося зберегти дійсно дружню атмосферу. Ми будемо подавати приклад, як колишньому подружжю можна зберегти стосунки, - зазначила Поліна.

Відзначимо, що Логунова і Ступка були одружені з 2016 року. У 2017-му у пари народилася дочка Богдана. Восени минулого року вони поїхали на ПМЖ в США.

Після початку війни рф проти України Ступка приїхав до Польщі, де допомагає українським біженцям і збирає кошти для потреб ЗСУ.

Як ми раніше писали, Дорофєєву після розлучення застали в обіймах з новим чоловіком.

Нагадаємо, що про розлучення Дорофєєвої і Дантеса стало відомо 18 березня.

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Поліна Логунова