Доброе любимое утро: Мишина и Эллерт показали постельное фото

Как видно на кадре, влюбленные только-только проснулись, и решили отметить начало нового дня нежными "обнимашками".

"Доброе любимое утро", - подписала Мишина фото.

Ксения Мишина и Александр Эллерт показали "постельное фото" (фото: instagram.com/stories/misha.k.ua)

Также девушка показала кадры с поездки на квадроциклах, шутливо рассказала о прогулке в джунглях с "ручной обезьянкой" Эллертом, продемонстрировала видео, как дети - ее сынишка Платон и дочь Александра - весело плавают в бассейне, а также отдыхают на побережье на пляже, любуясь и наслаждаясь теплым атлантическим океаном, угощаются вкусными сочными кокосами.

Так, поездка на популярный курорт стала для влюбленных в прямом смысле слова семейной.

Ксения Мишина и Александр Эллерт с детьми на отдыхе в Доминикане (фото: instagram.com/misha.k.ua)

"Каждый раз удивляюсь какая красивая наша планета, какая удивительна фантазия у нашего Создателя и сколько прекрасных возможностей в нашем пространстве... Могу купить в отеле за 3$ свой любимый кокос, а могу гнать на квадроцикле по берегу атлантического океана среди пальм, останавливаться, сбивать кокосы, разбивать их о камни и наслаждаться дарами, никому при этом не будучи обязанной... Люблю каждый момент. Благодарю каждую секунду", - с восхищением пишет Мишина.

Ксения Мишина похвасталась точеной фигурой на пляже в Доминикане (фото: instagram.com/misha.k.ua)