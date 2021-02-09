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Доброе любимое утро: Мишина и Эллерт показали постельное фото

Автор: Lite

Украинская актриса и экс-"Холостячка" Ксения Мишина вместе со своим избранником, шоуменом и ведущим Александром Эллертом отдыхают на солнечной Доминикане, и не забывают при этом радовать поклонников чудесными яркими фото и видео со своего путешествия. В этот раз звезда также показала, как сонная пара нежится в объятьях друг друга.

Романтическое фото Мишина опубликовала в своем Instagram в stories.

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Как видно на кадре, влюбленные только-только проснулись, и решили отметить начало нового дня нежными "обнимашками".

"Доброе любимое утро", - подписала Мишина фото.

Ксения Мишина и Александр Эллерт показали "постельное фото" (фото: instagram.com/stories/misha.k.ua)

Также девушка показала кадры с поездки на квадроциклах, шутливо рассказала о прогулке в джунглях с "ручной обезьянкой" Эллертом, продемонстрировала видео, как дети - ее сынишка Платон и дочь Александра - весело плавают в бассейне, а также отдыхают на побережье на пляже, любуясь и наслаждаясь теплым атлантическим океаном, угощаются вкусными сочными кокосами.

Так, поездка на популярный курорт стала для влюбленных в прямом смысле слова семейной.

Ксения Мишина и Александр Эллерт с детьми на отдыхе в Доминикане (фото: instagram.com/misha.k.ua)

"Каждый раз удивляюсь какая красивая наша планета, какая удивительна фантазия у нашего Создателя и сколько прекрасных возможностей в нашем пространстве... Могу купить в отеле за 3$ свой любимый кокос, а могу гнать на квадроцикле по берегу атлантического океана среди пальм, останавливаться, сбивать кокосы, разбивать их о камни и наслаждаться дарами, никому при этом не будучи обязанной... Люблю каждый момент. Благодарю каждую секунду", - с восхищением пишет Мишина.

Ксения Мишина похвасталась точеной фигурой на пляже в Доминикане (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Ранее сообщалось, что Эллерт сделал необычное признание про Мишину.

Как мы писали о том, что недавно Мишина внезапно заговорила о непростых отношениях.

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