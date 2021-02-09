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Добрий улюблений ранок: Мішина та Еллерт показали постільне фото

Автор: Lite

Українська актриса і екс-"Холостячка" Ксенія Мішина разом зі своїм обранцем, шоуменом і ведучим Олександром Еллертом відпочивають на сонячній Домінікані, й не забувають при цьому радувати шанувальників чудовими яскравими фото і відео зі своєї подорожі. Цього разу зірка також показала, як сонна пара ніжиться в обіймах один одного.

Романтичне фото Мішина опублікувала у своєму Instagram в stories.

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Як видно на кадрі, закохані тільки-тільки прокинулися, і вирішили відзначити початок нового дня ніжними "обійняшками".

"Добрий улюблений ранок", - підписала Мішина фото.

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт показали "постільне фото" (фото: instagram.com/stories/misha.k.ua)

Також дівчина показала кадри з поїздки на квадроциклах, жартівливо розповіла про прогулянку в джунглях з "ручною мавпою" Еллертом, продемонструвала відео, як діти - її синочок Платон і донька Олександра - весело плавають у басейні, а також відпочивають на узбережжі на пляжі, милуючись і насолоджуючись теплим атлантичним океаном, пригощаються смачними соковитими кокосами

Так, поїздка на популярний курорт стала для закоханих в прямому сенсі слова сімейною.

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт з дітьми на відпочинку в Домінікані (фото: instagram.com/misha.k.ua)

"Кожен раз дивуюся яка красива наша планета, яка дивовижна фантазія у нашого Творця і скільки прекрасних можливостей в нашому просторі... Можу купити в готелі за 3$ свій улюблений кокос, а можу гнати на квадроциклі берегом атлантичного океану серед пальм, зупинятися, збивати кокоси, розбивати їх об каміння і насолоджуватися дарами, нікому при цьому не будучи зобов'язаною... Люблю кожен момент. Дякую кожну секунду", - із захопленням пише Мішина.

Ксенія Мішина похвалилася витонченою фігурою на пляжі в Домінікані (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Раніше повідомлялося, що Еллерт зробив незвичайне зізнання про Мішину.

Як ми писали про те, що нещодавно Мішина раптово заговорила про непрості стосунки.

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Новини України Ксения МишинаХолостячка
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