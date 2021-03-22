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Добрынина заменили на российском "Холостяке": что произошло

Новина українською → Понедельник 22 марта 2021 23:25
Добрынина заменили на российском "Холостяке": что произошло Никита Добрынин (фото: instagram.com/nikitadobrynin)
Автор: Lite

В начале месяца, 2 марта, стало известно, что украинский "Холостяк 9" Никита Добрынин стал ведущим российского "Холостяка", в котором принимает участие рэпер Тимати. Это вызвало немало гневных комментариев со стороны поклонников Добрынина. Но как оказалось он недолго был ведущим и теперь его заменили.

Об этом сообщает телеканал ТНТ.

Никита Добрынин провел только несколько выпусков романтического шоу, а потом он заболел коронавирусом и на его место взяли другого ведущего. При этом имя нового ведущего не разглашается.

Интересно, изначально шоу должен был вести другой ведущий, но он также заболел COVID-19. После чего было принято решение взять Добрынина.

Напомним, после негодования сети в связи с тем, что Никита стал ведущим российского шоу, он дал комментарий. Он признался, что приглашение российского телеканала было для него неожиданностью. Он долго думал об этом и все-таки решился согласиться.

Добрынин подчеркнул, что понимал, сколько украинских артистов и ведущих в подобной ситуации получили негативную реакцию, но он хочет, чтобы в мире было больше любви и веры.

Ранее жена Добрынина Даша Квиткова, которая сейчас находится в ожидании первенца, позировала в сексуальном боди.

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