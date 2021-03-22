Добрынина заменили на российском "Холостяке": что произошло

В начале месяца, 2 марта, стало известно, что украинский "Холостяк 9" Никита Добрынин стал ведущим российского "Холостяка", в котором принимает участие рэпер Тимати. Это вызвало немало гневных комментариев со стороны поклонников Добрынина. Но как оказалось он недолго был ведущим и теперь его заменили.

Об этом сообщает телеканал ТНТ.

Никита Добрынин провел только несколько выпусков романтического шоу, а потом он заболел коронавирусом и на его место взяли другого ведущего. При этом имя нового ведущего не разглашается. Интересно, изначально шоу должен был вести другой ведущий, но он также заболел COVID-19. После чего было принято решение взять Добрынина.