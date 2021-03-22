Добрынина заменили на российском "Холостяке": что произошло
В начале месяца, 2 марта, стало известно, что украинский "Холостяк 9" Никита Добрынин стал ведущим российского "Холостяка", в котором принимает участие рэпер Тимати. Это вызвало немало гневных комментариев со стороны поклонников Добрынина. Но как оказалось он недолго был ведущим и теперь его заменили.
Об этом сообщает телеканал ТНТ.
Никита Добрынин провел только несколько выпусков романтического шоу, а потом он заболел коронавирусом и на его место взяли другого ведущего. При этом имя нового ведущего не разглашается.
Интересно, изначально шоу должен был вести другой ведущий, но он также заболел COVID-19. После чего было принято решение взять Добрынина.
Напомним, после негодования сети в связи с тем, что Никита стал ведущим российского шоу, он дал комментарий. Он признался, что приглашение российского телеканала было для него неожиданностью. Он долго думал об этом и все-таки решился согласиться.
Добрынин подчеркнул, что понимал, сколько украинских артистов и ведущих в подобной ситуации получили негативную реакцию, но он хочет, чтобы в мире было больше любви и веры.
Ранее жена Добрынина Даша Квиткова, которая сейчас находится в ожидании первенца, позировала в сексуальном боди.