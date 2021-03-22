Добриніна замінили на російському "Холостяку": що сталося

На початку місяця, 2 березня, стало відомо, що український "Холостяк 9" Микита Добринін став ведучим російського "Холостяка", в якому бере участь репер Тіматі. Це викликало чимало гнівних коментарів з боку шанувальників Добриніна. Але як виявилося він недовго був ведучим і тепер його замінили.

Про це повідомляє телеканал ТНТ.

Микита Добринін провів лише кілька випусків романтичного шоу, а потім він захворів на коронавірус і на його місце взяли іншого ведучого. При цьому ім'я нового ведучого не розголошується. Цікаво, спочатку шоу повинен був вести інший ведучий, але він теж захворів COVID-19. Після чого було прийнято рішення взяти Добриніна.