Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли затмевает родителей своим талантом (видео)

Эти кадры могут свидетельствовать о том, что Джоли-Питт выбрала для себя отличный от родителей путь, отдавая предпочтение музыке и танцам, а не актерской карьере (хотя с такими влиятельными родственниками Шайло легко могла бы стартонуть в Голливуде).

Американские СМИ пишут, что девушке поступают множество предложений также попробовать себя в роли модели.

Но юная танцовщица пока все их отвергает, сосредоточившись на урбан и хип-хоп культуре.

Какая Шайло Джоли-Питт вне танцпола

Шайло Джоли-Питт (фото: instagram.com/shiloh.jolie.pitt)