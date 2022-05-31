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Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли затмевает родителей своим талантом (видео)

Шайло Джоли-Питт (коллаж: Lite / фото: instagram.com/shilohjoliepitt_fans)
Автор: Дмитрий Войналович

Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли Шайло Джоли-Питт совершенствует свое мастерство в танцах.

Хоть 16-летняя девушка не слишком публична, но на днях в сети распространились видео из школы Millennium Dance Complex в Лос-Анджелесе, на котором Шайло демонстрирует, как хорошо умеет танцевать.

Эти кадры могут свидетельствовать о том, что Джоли-Питт выбрала для себя отличный от родителей путь, отдавая предпочтение музыке и танцам, а не актерской карьере (хотя с такими влиятельными родственниками Шайло легко могла бы стартонуть в Голливуде).

Американские СМИ пишут, что девушке поступают множество предложений также попробовать себя в роли модели.

Но юная танцовщица пока все их отвергает, сосредоточившись на урбан и хип-хоп культуре.

Какая Шайло Джоли-Питт вне танцпола

Шайло Джоли-Питт (фото: instagram.com/shiloh.jolie.pitt)

Напомним, мама Шайло Анджелина Джоли недавно приезжала в Украину.

Затем в своем Instagram актриса показала на весь мир, как маленькая украинка игралась обломком бомбы.

Кроме того, в самом Львове лауреат двух премий Оскар поделилась суперсилой с маленькими пациентами Охматдета.

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Анджелина Джоли