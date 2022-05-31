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Дочка Бреда Пітта та Анджеліни Джолі затьмарює батьків своїм талантом (відео)

Шайло Джолі-Пітт (колаж: Lite / фото: instagram.com/shilohjoliepitt_fans)
Автор: Дмитрий Войналович

Дочка Бреда Пітта та Анджеліни Джолі Шайло Джолі-Пітт вдосконалює свою майстерність у танцях.

Хоч 16-річна дівчина не надто публічна, але днями у мережі поширилися відео зі школи Millennium Dance Complex в Лос-Анджелесі, на якому Шайло демонструє, як гарно вміє танцювати.

Ці кадри можуть свідчити про те, що Джолі-Пітт обрала для себе відмінний від батьків шлях, віддаючи перевагу музиці й танцям, а не акторській кар'єрі (хоча з такими впливовими родичами Шайло легко могла б стартонути у Голлівуді).

Американські ЗМІ пишуть, що дівчині надходять безліч пропозицій також спробувати себе у ролі моделі.

Але юна танцівниця поки всі їх відкидає, зосередившись на урбан та хіп-хоп культурі.

Яка Шайло Джолі-Пітт поза танцполом

Шайло Джолі-Пітт (фото: instagram.com/shiloh.jolie.pitt)

Нагадаємо, мама Шайло Анджеліна Джолі нещодавно приїздила в Україну.

Потім у своєму Instagram актриса показала на весь світ, як маленька українка гралася уламком бомби.

Крім того, у самому Львові лавреатка двох премій Оскар поділилася суперсилою з маленькими пацієнтами Охматдиту.

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Анджеліна Джолі