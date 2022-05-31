Дочка Бреда Пітта та Анджеліни Джолі затьмарює батьків своїм талантом (відео)

Ці кадри можуть свідчити про те, що Джолі-Пітт обрала для себе відмінний від батьків шлях, віддаючи перевагу музиці й танцям, а не акторській кар'єрі (хоча з такими впливовими родичами Шайло легко могла б стартонути у Голлівуді).

Американські ЗМІ пишуть, що дівчині надходять безліч пропозицій також спробувати себе у ролі моделі.

Але юна танцівниця поки всі їх відкидає, зосередившись на урбан та хіп-хоп культурі.

Яка Шайло Джолі-Пітт поза танцполом

Шайло Джолі-Пітт (фото: instagram.com/shiloh.jolie.pitt)