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Долой грусть: врач дала советы, как справиться с осенней хандрой

Автор: Марина Настевич

В осенний период мы испытываем резкий дефицит солнечного света, что улучшает качество нашего сна, что приводит к нарушению обычных биоритмов. Такие периоды принято называть сезонными аффективными расстройствами, а "в народе" - осенней хандрой.

Диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова поделилась в Instagram советами, как же справиться с таким состоянием.

Также изменение температуры отрицательно влияет на большинство людей, особенно на тех, которые только недавно вернулись из отпусков.

Эти факторы влияют на общее состояние: тяжело рано вставать, не хочется ничего делать, сложно войти в рабочий режим. Ощущение вялое. У кого такое было? Уверены, что у многих. Но что делать для того, чтобы поскорее выбраться из этого состояния?

Как справиться с осенней хандрой:

1. Побольше бывать на свежем воздухе

2. Увеличить активность: запишитесь в спортзал, сходить в бассейн.

Иллюстративное фото (pexels.com)

3. Увеличьте количество освещения, многим это помогает восполнить дефицит света.

4. Разнообразьте питание: максимум овощей и фруктов в любом виде.


Иллюстративное фото (pexels.com)

А еще проверьте уровень витамина Д и приходите на прием к гастроэнтерологу - именно он верно подберет эффективную форму и дозировку препарата Витамина Д с учетом всех факторов, влияющих на его усвоение.

Как только человек начинает соблюдать такие простые правила, то ему заметно легче пережить межсезонье.

Напомним, ранее фитнес-тренер и эксперт по похудению Марина Боржемская предложила5 простых рекомендаций, как противостоять простуде и наслаждаться золотой осенью.

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