Долой грусть: врач дала советы, как справиться с осенней хандрой

В осенний период мы испытываем резкий дефицит солнечного света, что улучшает качество нашего сна, что приводит к нарушению обычных биоритмов. Такие периоды принято называть сезонными аффективными расстройствами, а "в народе" - осенней хандрой.
Диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова поделилась в Instagram советами, как же справиться с таким состоянием.
Также изменение температуры отрицательно влияет на большинство людей, особенно на тех, которые только недавно вернулись из отпусков.
Эти факторы влияют на общее состояние: тяжело рано вставать, не хочется ничего делать, сложно войти в рабочий режим. Ощущение вялое. У кого такое было? Уверены, что у многих. Но что делать для того, чтобы поскорее выбраться из этого состояния?
1. Побольше бывать на свежем воздухе
2. Увеличить активность: запишитесь в спортзал, сходить в бассейн.
Иллюстративное фото (pexels.com)
3. Увеличьте количество освещения, многим это помогает восполнить дефицит света.
4. Разнообразьте питание: максимум овощей и фруктов в любом виде.
Иллюстративное фото (pexels.com)
А еще проверьте уровень витамина Д и приходите на прием к гастроэнтерологу - именно он верно подберет эффективную форму и дозировку препарата Витамина Д с учетом всех факторов, влияющих на его усвоение.
Как только человек начинает соблюдать такие простые правила, то ему заметно легче пережить межсезонье.
Напомним, ранее фитнес-тренер и эксперт по похудению Марина Боржемская предложила5 простых рекомендаций, как противостоять простуде и наслаждаться золотой осенью.