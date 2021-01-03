Доминирующее влияние антициклона: прогноз погоды на начало недели

Погода в Украине в понедельник, 4 января, будет преимущественно сухой, без сильных морозов и с возможными туманами. Осадки возможны только ночью. Погодой на большинстве украинских земель будет управлять антициклон, однако север и Киевщину ждут осадки.

Подробный прогноз погоды синоптик Наталья Диденко опубликовала на своей странице в Facebook.

"Первый понедельник нового 2021-го года особых синоптических изменений в Украине не обещает. Доминирующее влияние антициклона обусловит преимущественно сухую погоду. Разве что туманы, дымки и местами красивая изморозь будут разбавлять однообразную январскую картинку. Ближайшей ночью есть вероятность небольших осадков на Севере Украины. Но это - все. Ветер будет с востока, умеренный, временами порывистый", - пишет эксперт.

Уровни тепла на юге страны как на 4 января будут достаточно высокими.

"Температура воздуха в течение дня 4-го января существенно не изменится, +2... +5 градусов, на Востоке около нуля, в западных областях и на юге Украины +3... +8 градусов", - добавила синоптик.

4 января в Киеве ожидаются осадки. Диденко предупреждает, что дождь или слякоть принесет балканская циклоническая влажная, но уже днем ожидается сухая погода. Температура воздуха в понедельник днем будет около +3 градусов.

Погода в Украине 4 января (карта: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, "Укравтодор" предупреждает водителей про туманы на большей части территории Украины. Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей влажные и местами мокрое.

Также мы писали, что синоптик Вера Балабух составила подробный прогноз погоды в Украине на 2021 год.