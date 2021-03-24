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Дорофеева откровенно призналась, о чем сожалеет на "Голосі країни"

Новина українською → Среда 24 марта 2021 15:24
Дорофеева откровенно призналась, о чем сожалеет на "Голосі країни" Надя Дорофеева (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)
Автор: Людмила Жукова

Певица Надя Дорофеева, которая в этом году начала сольную карьеру, является одной из тренеров на популярном шоу "Голос країни". Исполнительница откровенно рассказала, о чем она сожалеет за время пребывания на шоу в кресле судьи.

Об этом звезда поведала в интервью "Фактам".

Дорофеева призналась, что ей неимоверно трудно было прощаться с блогером Никитой Леонтьевым. По ее словам, у парня есть талант и он себя еще обязательно проявит.

"Это случилось на последнем этапе вокальных боев. Мне было чрезвычайно трудно прощаться с блогером Никитой Леонтьевым. Вместе с Сергеем Лазановским они исполнили хит Кристины Соловей "Тримай". По условиям проекта, я должна была выбрать кого-то одного. Никита — молодой парень, очень артистичный, классный, думаю, у него большое будущее, и очень хочу поработать с ним еще", - поделилась певица.

Также артистка отметила, что самым сложным в шоу для нее являются "слепые прослушивания"

"Для меня всегда наиболее напряженным этапом являются слепые прослушивания. Мне нравится видеть артиста, наблюдать за его харизмой, а когда все усиливается еще и голосом, это двойное удовольствие! Но в том-то и фишка "Голоса", чтобы не видеть человека, а только слушать и чувствовать, пытаясь распознать тот голос, который прямо проникает в душу", - рассказала Надя.

Дорофеева откровенно призналась, о чем сожалеет на &quot;Голосі країни&quot;Надя Дорофеева в судейском кресле (фото: 1+1)

Дорофеева также призналась, что ей не чужо чувство эмпатии, она часто плачет от эмоций, которые вызывают песни участников.

"Я безумно эмпатичный человек, и если уж меня пробивает, то отдаюсь этой эмоции полностью. Обычно слезы у меня вызывает что-то очень хорошее или грустное. А ребята-участники часто выбирали печальные песни, подкрепляя их трогательными личными историями, — это не могло не цеплять", - резюмировала звезда.

Напомним, что на "Голосі країни" Надя Дорофеева сделала сложный выбор, но не смогла сдержать слез.

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