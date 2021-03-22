На "Голосі країни" Надя Дорофеева сделала сложный выбор, но не смогла сдержать слез

В воскресенье, 21 марта, состоялся девятый эфир одиннадцатого сезона вокального шоу "Голос країни". В этом выпуске программы прошел последний раунд батлов, в которых принимали участие подопечные Тины Кароль, Димы Монатика, Олега Винника и Нади Дорофеевой. Каждый из тренеров должен был выбрать одного из двух участников своей команды, которые выходили на сцену. Подопечные Нади Дорофеевой певица GARNA (Левашева Алена) и Александр Лим растрогали певицу до глубины души.

Эту песню в свое время Тина Кароль посвятила своему мужу, который скончался от онкологического заболевания в 2013 году. Но композиция очень тронула и тренера этих участников Надю Дорофееву. Она очень тяжело переживает смерть отца, умершего в 2017 году.

После того как ее подопечные закончили петь, Надя призналась Тине, что очень любит эту песню.

"Я очень благодарна Наде, что песня прозвучала именно так - очень трогательно, цельно и о себе", - высказалась Тина Кароль.

Надя Дорофеева не смогла сдержать слез (Скриншот YouTube)

Несмотря на столь трогательный момент, Дорофеевой пришлось выбирать между двумя подопечными. Взвесив все "за" и "против", она сказала да певице GARNA (Левашева Алена). Молодая исполнительница продолжит участие в "Голосі країни-11".

Левашева Алена vs. Лим Александр — "Закрили Твої Очі"