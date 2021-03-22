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На "Голосі країни" Надя Дорофеева сделала сложный выбор, но не смогла сдержать слез

Новина українською → Понедельник 22 марта 2021 08:32
На "Голосі країни" Надя Дорофеева сделала сложный выбор, но не смогла сдержать слез Надя Дорофеева расплакалась на шоу (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)
Автор: Людмила Жукова

В воскресенье, 21 марта, состоялся девятый эфир одиннадцатого сезона вокального шоу "Голос країни". В этом выпуске программы прошел последний раунд батлов, в которых принимали участие подопечные Тины Кароль, Димы Монатика, Олега Винника и Нади Дорофеевой. Каждый из тренеров должен был выбрать одного из двух участников своей команды, которые выходили на сцену. Подопечные Нади Дорофеевой певица GARNA (Левашева Алена) и Александр Лим растрогали певицу до глубины души.

Они исполнили композицию Тины Кароль "Закрила твої очі".

Эту песню в свое время Тина Кароль посвятила своему мужу, который скончался от онкологического заболевания в 2013 году. Но композиция очень тронула и тренера этих участников Надю Дорофееву. Она очень тяжело переживает смерть отца, умершего в 2017 году.

После того как ее подопечные закончили петь, Надя призналась Тине, что очень любит эту песню.

"Я очень благодарна Наде, что песня прозвучала именно так - очень трогательно, цельно и о себе", - высказалась Тина Кароль.

На &quot;Голосі країни&quot; Надя Дорофеева сделала сложный выбор, но не смогла сдержать слезНадя Дорофеева не смогла сдержать слез (Скриншот YouTube)

Несмотря на столь трогательный момент, Дорофеевой пришлось выбирать между двумя подопечными. Взвесив все "за" и "против", она сказала да певице GARNA (Левашева Алена). Молодая исполнительница продолжит участие в "Голосі країни-11".

Левашева Алена vs. Лим Александр — "Закрили Твої Очі"

Напомним, девушка из Казахстана "порвала" Голос країни с первых же нот.

Ранее Надежда Мейхер поразила своим выступлением на Голос країни, но сеть негодует.

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