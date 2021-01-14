Дорофеева разоткровенничалась о ссоре с Дантесом из-за денег: было неприятно

Надя Дорофеева и Владимир Дантес – одна из образцовых семейных пар украинского шоу-бизнеса. Конечно, как у всех, у артистов бывают ссоры, но они с годами научились преодолевать спорные моменты и находить общий язык. Так, Надя вспоминала, как в начале романа Владимир очень расстроил ее своим поступком.

В разговоре с Алексеем Дурневым в рамках его шоу "Еда Дурнева" на YouTube звезда призналась, чем любимый обидел ее.

"Как-то шесть или семь лет назад появился гречневый хлеб, и он продавался только в одном магазине в Киеве, в центре. И я помню, что я вышла с Вовой в магазин и говорю: "Представь сейчас гречневый хлебушек и паштет. Давай туда съездим и купим гречневый хлеб". И Вова говорит: "За 37 грн? Ты что, охренела вообще!" А я прошу: "Вова, пожалуйста! Он такой вкусный!" Тогда мы супер считали деньги, сильно. Сейчас мы, слава Богу, начали зарабатывать, и нет момента, когда ты подходишь и пристально обращаешь внимание на сумму. Но тога мы поругались с ним из-за этого хлеба. Мне было неприятно", - поделилась историей из жизни певица.

Надя вспомнила о неприятном случае с мужем из-за финансов

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"Вова готовит на мангале шашлык, может рыбку запечь, и есть на столе мои бутербродики с чесночком и плавленым сыром. И всегда это первое уходит и все делают мне комплименты. Ты натираешь сыр, чесночок туда и, главное, не надо класть яйцо. Это называется еврейский салат", - поделилась экспресс-рецептом Надя.

Напомним, что ранее Надя Дорофеева и Владимир Дантес понежились в ванной с лепестками цветов на Бали.