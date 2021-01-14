Дорофєєва розговорилася про сварку з Дантесом через гроші: було неприємно

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес – одна з зразкових сімейних пар українського шоу-бізнесу. Звичайно, як у всіх, у артистів бувають сварки, але вони з роками навчилися долати спірні моменти і знаходити спільну мову. Так, Надя згадувала, як на початку роману Володимир дуже засмутив її своїм вчинком.

У розмові з Олексієм Дурнєвим в рамках його шоу "Їжа Дурнєва" на YouTube зірка зізналася, ніж коханий образив її.

"Якось шість або сім років тому з'явився гречаний хліб, і він продавався тільки в одному магазині в Києві, в центрі. І я пам'ятаю, що я вийшла з Вовою в магазин і кажу: "Уяви зараз гречаний хлібець і паштет. Давай туди поїдемо і придбаємо гречаний хліб". І Вова каже: "За 37 грн? Ти що, охрініла взагалі!" А я прошу: "Вова, будь ласка! Він такий смачний!" Тоді ми супер рахували гроші, сильно. Зараз ми, слава Богу, почали заробляти, і немає моменту, коли ти підходиш і пильно звертаєш увагу на суму. Але тоді ми посварилися з ним через цей хліб. Мені було неприємно", - поділилася історією з життя співачка.

Надя згадала про неприємному випадку з чоловіком за фінансів

У зірки є кілька коронних простих страв. По-перше, це салати. Але є ще доступна страва, яка завжди розходиться зі столу першою. Крім того, Надя обожнює страви з майонезом.

"Вова готує шашлик на мангалі, може рибку запекти, і є на столі мої бутербродики з часничком і плавленим сиром. І завжди це перше іде і всі роблять мені компліменти. Ти натираешь сир, часник туди і, головне, не треба класти яйце. Це називається єврейський салат", - поділилася експрес-рецептом Надя.

Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва та Володимир Дантес поніжилися у ванній з пелюстками квітів на Балі.