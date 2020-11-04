Достаем пуховики и свитера: синоптики назвали дату сильного похолодания в Украине

Погода в Украине в ближайшие дни снова резко поменяется. Небольшие кратковременные дожди будут продолжаться в стране до пятницы, 6 ноября. А потом резко упадет температура воздуха, но будет сухо.

По прогнозам Украинского гидрометцентра, в пятницу, 6 ноября, ночная температура воздуха по всей стране резко упадет, до +1 +3 градусов, на грунте возможны заморозки. Дневная температура воздуха в большинстве регионов составит от +6 до +8 градусов. Немного теплее будет только на юге Украины – там ожидается от +3 до +5 градусов ночью, а днем воздух прогреется до +8 +11 градусов.

В Киеве 6 ноября небольшая облачность, без осадков. Ночью +2 +4 градуса, днем +6 +8 градусов.

Карта погоды в Украине на пятницу, 6 ноября

А на выходных, 7 и 8 ноября, в Украине снова прыгнет температура воздуха. Ожидаются сухие и солнечные дни. Ночная температура поднимется до +3 +6 градусов, а днем в большинстве областей прогреется до +10 +12 градусов, на юге до +11 +13 градусов.

Тем временем, в среду, 4 ноября, в Украине будет сухая и облачная погода. Осадки пройдут только в западной части страны. Температура воздуха ночью от +3 до +6 градусов, на западе и юге +6 +8 градусов.

Днем на востоке и юге ожидается от +12 до +15 градусов. В центре, на севере и западе от +9 до +12 градусов.

В Киеве 4 ноября небольшая облачность, но без осадков. Ночью +3 +5 градусов, днем от +9 до +11 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 4 ноября

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики сообщили дату первых морозов в Украине.

А также мы рассказывали о том, что появился детальный прогноз погоды в Украине на ближайшие сутки.