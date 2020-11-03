Дожди Украину не отпустят: кому придется взять с собой зонтик

Погода в Украине местами будет холодная и мерзкая

Погода в Украине в среду, 4 ноября, ожидается пасмурная в нескольких регионах страны. Температура воздуха немного повысится и местами прогреется до +15 +16 градусов.

На востоке страны ожидается сухая погода, без осадков. Облачно, с прояснениями. Ночная температура воздуха составит +3 +5 градусов, местами до +8 градусов. Днем в регионе от +10 до +12 градусов, в Днепре, Луганской и Донецкой областях до +14 +15 градусов.

В южной части страны без осадков, но синоптики прогнозируют усиление ветра. Ночью в регионе +5 +8 градусов, днем столбики термометров покажут от +13 до +16 градусов. В Крыму сухо, ночью +6 +8 градусов, днем +14 +16 градусов.

На севере Украины небольшая облачность, осадки не прогнозируются. Ночная температура воздуха будет колебаться от +4 до +6 градусов, днем будет прохладно, всего +9 +11 градусов.

Запад страны затянет тучами и в течение дня там ожидается мелкий дождь, сухо будет только в Хмельницком. Ночью в регионе от +5 до +8 градусов, днем от +10 до +12 градусов.

В центральной части страны облачно, но без осадков. Ночная температура составит +3 +6 градусов, днем воздух прогреется до +9 +12 градусов.

В Киеве 4 ноября ожидается сухая погода, осадки не прогнозируются, небольшая облачность. Ночью +3 +5 градусов, днем от +9 до +11 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 4 ноября

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптик сообщил, когда в Украине ударят морозы.

А также рассказывали о том, в каких областях Украины ожидается резкое изменение погоды.