Доставайте зонтики: синоптики рассказали, где пройдут дожди

На западе страны завтра ожидается хорошая погода без осадков. Во Львовской, Черновицкой, Хмельницкой областях днем +8…+10, вечером -1…-3. В Закарпатской, Ивано-Франковской и Луцкой областях днем +9…+11, ночью -1…-3.

В восточных регионах ожидается дождь. В Луганской и Харьковской областях днем +9…+11, ночью -1…+1 и 0…+2 соответственно. В Донецкой области днем +8…+10, ночью 0…+2.

На севере также пройдет дождь. При этом в Черниговской и Сумской областях днем температура воздуха будет на уровне +9…+11, а ночью +1…+3.

В центральной части также дождь. В Черкасской и Кировоградской области днем +9…+11 и ночью +1…+3, +2…+4 соответственно. В Полтавской области днем +10…+12, а ночью +2…+4. В Днепропетровской области днем +10…+12, а ночью +1…+3.

На юге будут дожди. В Николаевской и Одесской области днем +9…+11, ночью +1…+3. В Херсонской области днем +8…+10, ночью +2…+4.

В оккупированном Крыму также ожидается дождь. Температура воздуха днем составит +9…+11, ночью +1…+3.

В Киеве дождь, днем +9…+11, ночью +2…+4. При этом будет дуть северо-западный ветер 7-12 м/с.

Погода в Украине 29 марта (meteo.gov.ua)