RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Діставайте парасольки: синоптики розповіли, де пройдуть дощі

Автор: Lite

Погода в Україні у понеділок, 29 березня, буде теплою, але в більшій частині країни очікуються дощі. Зокрема, пройдуть опади на сході, півдні, півночі і в центральній частині України.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

На заході країни завтра очікується гарна погода без опадів. У Львівській, Чернівецькій, Хмельницькій областях вдень +8...+10, ввечері -1...-3. У Закарпатській, Івано-Франківській та Луцькій областях вдень +9...+11, вночі -1...-3.

У східних регіонах очікується дощ. В Луганській та Харківській областях вдень +9...+11, вночі -1...+1 та 0...+2 відповідно. У Донецькій області вдень +8...+10, вночі 0...+2.

На півночі також пройде дощ. При цьому в Чернігівській і Сумській областях вдень температура повітря буде на рівні +9...+11, а вночі +1...+3.

В центральній частині також дощ. У Черкаській та Кіровоградській області вдень +9...+11 вночі +1...+3, +2...+4 відповідно. У Полтавській області вдень +10...+12, а вночі +2...+4. У Дніпропетровській області вдень +10...+12, а вночі +1...+3.

На півдні будуть дощі. У Миколаївській та Одеській області вдень +9...+11, вночі +1...+3. У Херсонській області вдень +8...+10, вночі +2...+4.

В окупованому Криму також очікується дощ. Температура повітря вдень становитиме +9...+11, вночі +1...+3.

У Києві дощ, вдень +9...+11, вночі +2...+4. При цьому буде дути північний вітер 7-12 м/с.

Погода в Україні 29 березня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, відома телеведуча розсекретила найкращі місця для весняного відпочинку в Києві.

Раніше на Волині попередили про паводки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ПогодаГідрометцентр
Читайте також
В Україну повертаються дощі, але тепла погода збережеться
У Карпатах зберігається загроза лавин, на Волині може затопити двори і дороги
Прогноз погоди