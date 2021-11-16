ru ua
Вт, 16 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Не доводить до дисфункции надпочечников: врач рассказала, что делать при низком инсулине

Новина українською →
Вторник 16 ноября 2021 18:01
Не доводить до дисфункции надпочечников: врач рассказала, что делать при низком инсулине Катерина Григорьева (фото: instagram.com/wow.so.young)
Автор: Татьяна Турчаникова

Критическая точка снижения инсулина - ниже 2 мкЕд / л. В этом случае необходима незамедлительная работа с врачом. Но и ниже - 4 мкЕд / л - уже требует внимания. В этом случае еще есть возможность не доводить ситуацию до критической.

Об этом рассказала врач-эндокринолог Катерина Григорьева в своем Instagram.

Не доводить до дисфункции надпочечников: врач рассказала, что делать при низком инсулинеВ некоторых случаях стоит пересмотреть питание, в некоторых - изменить весь образ жизни (фото: pexels.com)

  • Если при этом у вас нет жалоб и сопутствующих симптомов, это может быть погрешностью анализа. К примеру, вы сдали кровь, когда после последнего приема пищи прошло 13 часов и более.

Рекомендуется пересдать, соблюдая правила подготовки и забора материала.

  • При сахарном диабете 1 типа инсулин стремится к нулю. Это аутоиммунное заболевание. Проявляется в любом возрасте, часто бывает врождённым.

Для подтверждения диагноза нужна консультация эндокринолога и в большинстве случаев дотация инсулина пожизненно.

  • При сахарном диабете 2 типа тоже бывает сниженная выработка инсулина. Причины: переедание, частые перекусы, избыток сладкого, все, что истощает ресурс поджелудочной железы.

Для исключения сахарного диабета, нужно сдать кровь на гликированный гемоглобин. Результат менее 6 говорит о том, что диабета нет.

  • Заболевания поджелудочной железы снижают все ее функции. Чем бОльшая площадь страдает от острых или хронических воспалительных процессов, тем больше вероятность того, что рано или поздно в воспаление (а значит впоследствии и в деструкцию) будет вовлечена и та часть, которая вырабатывает инсулин.

Причиной может быть субклиническая дисфункция надпочечников, в т. ч. из-за стресса. Один из ее ярких симптомов - реактивная гипогликемия, следствием которой часто бывают ночные пробуждения.

  • При этом очень часто снижается способность ЖКТ расщеплять и усваивать белок из пищи. А значит, и синтез его затруднен. Поэтому снижается количество таких белковых молекул, как гормон белковой природы инсулин и С-пептид.

Не доводить до дисфункции надпочечников: врач рассказала, что делать при низком инсулинеНикакого стресса (фото: pexels.com)

Низкий инсулин: что делать

В решении проблемы помогут:

  1. немедикаментозная коррекция стресса,
  2. нутрицевтическая поддержка,
  3. работа с психологом,
  4. при необходимости, работа по восстановлению ЖКТ,
  5. режим питания: 3-4 основных приема пищи и белково-жировые перекусы по чувству голода, на ужин добавить корнеплоды или безглютеновые гарниры, интервальное голодание в этом случае не подходит.

Раньше нутрициолог рассказала, как победить лень и авитаминоз в холода.

Читайте LITE в Google News
Здоровое питание Здоровая еда
Танцы со звездами: яркие моменты
Танцы со звездами: яркие моменты
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В Украине продают сало по "космической" цене: что с продуктом будет дальше
В Украине продают сало по "космической" цене: что с продуктом будет дальше