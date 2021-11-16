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Не доводити до дисфункції надниркових залоз: лікар розповіла, що робити при низькому інсуліні

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Вівторок 16 листопада 2021 18:01
Не доводити до дисфункції надниркових залоз: лікар розповіла, що робити при низькому інсуліні Катерина Григор'єва (фото: instagram.com/wow.so.young)
Автор: Тетяна Турчанікова

Критична точка зниження інсуліну - нижче 2 мкЕд / л. у цьому випадку необхідна негайна робота з лікарем. Але і нижче - 4 мкЕд / л - вже вимагає уваги. У цьому випадку ще є можливість не доводити ситуацію до критичної.

Про це розповіла лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва у своєму Instagram.

Не доводити до дисфункції надниркових залоз: лікар розповіла, що робити при низькому інсулініУ деяких випадках варто переглянути харчування, в деяких - змінити весь спосіб життя (фото: pexels.com)

  • Якщо при цьому у вас немає скарг і супутніх симптомів, це може бути похибкою аналізу. Наприклад, ви здали кров, коли після останнього прийому їжі пройшло 13 годин і більше.

Рекомендується перездати, дотримуючись правил підготовки і забору матеріалу.

  • При цукровому діабеті 1 типу інсулін прагне до нуля. Це аутоімунне захворювання. Виявляється в будь-якому віці, часто буває вродженим.

Для підтвердження діагнозу потрібна консультація ендокринолога і в більшості випадків дотація інсуліну довічно.

  • При цукровому діабеті 2 типу теж буває знижена вироблення інсуліну. Причини: переїдання, часті перекушування, надлишок солодкого, все, що виснажує ресурс підшлункової залози.

Для виключення цукрового діабету, потрібно здати кров на глікірованний гемоглобін. Результат менше 6 говорить про те, що діабету немає.

  • Захворювання підшлункової залози знижують всі її функції. Чим більша площа страждає від гострих або хронічних запальних процесів, тим більша ймовірність того, що рано чи пізно в запалення (а значить згодом і в деструкцію) буде залучена і та частина, яка виробляє інсулін.

Причиною може бути субклінічна дисфункція надниркових залоз, в т. ч. через стрес. Один з її яскравих симптомів - реактивна гіпоглікемія, наслідком якої часто бувають нічні пробудження.

  • При цьому дуже часто знижується здатність шлунково-кишкового тракту розщеплювати і засвоювати білок з їжі. А значить, і синтез його утруднений. Тому знижується кількість таких білкових молекул, як гормон білкової природи інсулін і С-пептид.

Не доводити до дисфункції надниркових залоз: лікар розповіла, що робити при низькому інсулініНіякого стресу (фото: pexels.com)

Низький інсулін: що робити

У вирішенні проблеми допоможуть:

  1. немедикаментозна корекція стресу,
  2. нутрицевтическая підтримка,
  3. робота з психологом,
  4. при необхідності, робота по відновленню шлунково-кишкового тракту,
  5. режим харчування: 3-4 основних прийому їжі і білково-жирові перекушування по почуттю голоду, на вечерю додати коренеплоди або безглютенові гарніри, інтервальне голодування в цьому випадку не підходить.

Раніше нутриціолог розповіла, як перемогти лінь і авітаміноз в холоди.

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