Не доводити до дисфункції надниркових залоз: лікар розповіла, що робити при низькому інсуліні

Критична точка зниження інсуліну - нижче 2 мкЕд / л. у цьому випадку необхідна негайна робота з лікарем. Але і нижче - 4 мкЕд / л - вже вимагає уваги. У цьому випадку ще є можливість не доводити ситуацію до критичної.

Про це розповіла лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва у своєму Instagram.

У деяких випадках варто переглянути харчування, в деяких - змінити весь спосіб життя (фото: pexels.com)

Якщо при цьому у вас немає скарг і супутніх симптомів, це може бути похибкою аналізу. Наприклад, ви здали кров, коли після останнього прийому їжі пройшло 13 годин і більше.

Рекомендується перездати, дотримуючись правил підготовки і забору матеріалу.

При цукровому діабеті 1 типу інсулін прагне до нуля. Це аутоімунне захворювання. Виявляється в будь-якому віці, часто буває вродженим.

Для підтвердження діагнозу потрібна консультація ендокринолога і в більшості випадків дотація інсуліну довічно.

При цукровому діабеті 2 типу теж буває знижена вироблення інсуліну. Причини: переїдання, часті перекушування, надлишок солодкого, все, що виснажує ресурс підшлункової залози.

Для виключення цукрового діабету, потрібно здати кров на глікірованний гемоглобін. Результат менше 6 говорить про те, що діабету немає.

Захворювання підшлункової залози знижують всі її функції. Чим більша площа страждає від гострих або хронічних запальних процесів, тим більша ймовірність того, що рано чи пізно в запалення (а значить згодом і в деструкцію) буде залучена і та частина, яка виробляє інсулін.

Причиною може бути субклінічна дисфункція надниркових залоз, в т. ч. через стрес. Один з її яскравих симптомів - реактивна гіпоглікемія, наслідком якої часто бувають нічні пробудження.

При цьому дуже часто знижується здатність шлунково-кишкового тракту розщеплювати і засвоювати білок з їжі. А значить, і синтез його утруднений. Тому знижується кількість таких білкових молекул, як гормон білкової природи інсулін і С-пептид.

Ніякого стресу (фото: pexels.com)

Низький інсулін: що робити

У вирішенні проблеми допоможуть: