Дождь, мокрый снег и мороз: на Украину надвигается настоящая зима

Погода в Украине во вторник, 17 ноября, ожидается пасмурная, местами со снегом и дождем. Часть страны еще порадуется плюсовой температуре, а часть – начнет замерзать от дневных морозов.

По данным Украинского гидрометцентра, на востоке страны снег захватит Харьковскую, Луганскую и Донецкую области. В остальных областях – без существенных осадков. Ночная температура воздуха опустится до -2 -4 градусов, днем ожидается от -3 до +2 градусов.

В южных областях сильно похолодает, а дождь пройдет только в Одессе. Ночью в регионе от -2 до +1 градуса, днем от +1 до +3 градусов. В Одессе ночью +4 +6, днем прогреется до +10 градусов. В Крыму без осадков, пасмурно, ночью 0 +2 градуса, днем +6 +8 градусов.

На севере без существенных осадков, пасмурно. Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах 0 -2 градуса, днем от 0 до +2 градусов.

Теплее всего будет в западных областях Украины, но там синоптики прогнозируют дождь, местами с мокрым снегом. Ночью в регионе от +4 до +6 градусов, днем в большинстве областей от +6 до +8 градусов, местами до +10 градусов.

В центральной части страны пасмурно, без существенных осадков. Ночью от -1 до +1 градуса, днем столбики термометров покажут от +1 до +3 градусов.

В Киеве 17 ноября возможен небольшой мокрый снег с дождем. Ночная температура воздуха составит -1 +1 градус, днем ожидается около +1 градуса.

Карта погоды в Украине на вторник, 17 ноября

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики предупредили о похолодании до -10 градусов.

А также рассказывали о том, что появился прогноз погоды в Украине до конца года и на новогодние праздники.