Дожди еще не закончатся: синоптики рассказали, в каких областях будет непогода

Сегодня, 5 апреля, погода будет разная. В одной части будет достаточно тепло и без осадков, а в других областях украинцев ждет весенний дождь. При этом осадки будут на востоке Украины и в южных областях.
Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
На западной Украине в понедельник будет хорошая погода без дождей. Во Львовской, Луцкой и Черновицкой областях температура воздуха днем составит +10…+12. В Закарпатской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях будет +9…+11 градусов.
В северной части страны также без осадков. При этом температура воздуха в Черниговской области составит +9…+11 градусов, а в Сумской области +8…+10.
В центральных регионах дожди пройдут в Кировоградской и Днепропетровской областях. Будет тепло +8…+10. В Полтавской области также +8…+10, но без дождя. В Черкасской области без осадков +9…+11.
На востоке Украины ожидаются дожди. В Луганской и Донецкой областях +8…+10. В Харьковской области также дождь, но немного теплее +9…+11.
На юге в Херсонской (+9…+11) и Николаевской (+8…+10) областях также дождь. В Одесской области без осадков +10…+12.
В оккупированном Крыму дождь. Температура воздуха составит +7…+9.
В Киеве осадков не ожидается. Днем столбики термометров покажут +8…+10. Будет дуть северо-западный ветер 7-12 м/с.
Погода в Украине 5 апреля (meteo.gov.ua)
Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, что в Украину возвращаются снегопады.
Мы также писали о том, что в Карпатах за ночь выпало 15 см снега.