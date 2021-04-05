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Дощі ще не закінчаться: синоптики розповіли, в яких областях буде негода

Автор: Lite

Сьогодні, 5 квітня, погода буде різна. В одній частині буде досить тепло й без опадів, а в інших областях українців чекає весняний дощ. При цьому опади будуть на сході України і в південних областях.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

На західній Україні в понеділок буде хороша погода без дощів. У Львівської, Луцької та Чернівецькій областях температура повітря вдень становитиме +10...+12. У Закарпатській, Івано-Франківській і Хмельницькій областях буде +9...+11 градусів.

У північній частині країни також без опадів. При цьому температура повітря в Чернігівській області становитиме +9...+11 градусів, у Сумській області +8...+10.

У центральних регіонах дощі пройдуть в Кіровоградській і Дніпропетровській областях. Буде тепло +8...+10. У Полтавській області +8...+10, але без дощу. У Черкаській області без опадів +9...+11.

На сході України очікуються дощі. У Луганській і Донецькій областях +8...+10. В Харківській області також дощ, але трохи тепліше +9...+11.

На півдні в Херсонській (+9...+11) та Миколаївській (+8...+10) областях також дощ. В Одеській області без опадів +10...+12.

В окупованому Криму дощ. Температура повітря становитиме +7...+9.

У Києві опадів не очікується. Вдень стовпчики термометрів покажуть +8...+10. Буде дути північний вітер 7-12 м/с.

Погода в Україні 5 квітня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, що в Україну повертаються снігопади.

Ми також писали про те, що в Карпатах за ніч випало 15 см снігу.

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Новини України ПогодаГідрометцентр
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