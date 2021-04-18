Дожди с грозами: на Украину надвигается непогода

Синоптики дали неутешительный прогноз погоды на пять дней. С завтрашнего дня, 19 апреля, погода начнет портиться в западных областях страны. После чего дожди с грозами охватят всю территорию Украины.
Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
Так, в понедельник, 19 апреля, дожди пройдут во Львовской, Закарпатской, Тернопольской и Хмельницкой областях. Температура воздуха днем составит +11…+13 градусов, ночью +3…+5.
Кроме того, осадки будут в Винницкой области, но здесь будет теплее +13…+15 градусов днем и +4…+6 ночью, а также в оккупированном Крыму.
В остальных регионах переменная облачность без дождей. В Черниговской, Сумской и Житомирской областях +12…+14 днем и +3…+5 ночью.
В центральных регионах также без осадков. В Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях днем +13…+15, ночью +4…+6.
Такая же ситуация наблюдается и на востоке - в Донецкой, Луганской и Харьковской областях.
На юге - в Одесской, Николаевской и Херсонской областях также днем +13…+15, но ночью будет немного теплее +5…+7.
В Киеве днем температура воздуха составит +11…+13 градусов, ночью будет прохладно - всего +2…+4.
Погода в Украине 19 апреля (meteo.gov.ua)
Во вторник, 20 апреля, во всех областях пройдут дожди с грозами.
Погода в Украине 20 апреля (meteo.gov.ua)
В среду, 21 апреля, ситуация начнет стабилизироваться в восточных, северных и части центральных областей.
Погода в Украине 21 апреля (meteo.gov.ua)
В четверг, 22 апреля, синоптики ожидают дожди во всех областях, кроме южных.
Погода в Украине 22 апреля (meteo.gov.ua)
В пятницу, 23 апреля, грозы вернутся в нашу страну. Осадков не будет в Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и Крыму.
Погода в Украине 23 апреля (meteo.gov.ua)
Отметим, что в Карпатах сегодня, 18 апреля, есть риск схода лавин, а в Украине возможны заморозки.
Напомним, Одесскую область засыпало снегом и ледяным градом.