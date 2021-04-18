Дощі з грозами: на Україну насувається негода

Так, в понеділок, 19 квітня, дощі пройдуть у Львівській, Закарпатській, Тернопільській і Хмельницькій областях. Температура повітря вдень становитиме +11...+13 градусів, вночі +3...+5.

Крім того, опади будуть у Вінницькій області, але тут буде тепліше +13...+15 градусів, вдень +4...+6 вночі, а також в окупованому Криму.

В інших регіонах мінлива хмарність без дощів. У Чернігівській, Сумській і Житомирській областях +12...+14 вдень і +3...+5 вночі.

У центральних регіонах також без опадів. У Черкаській, Полтавській, Кіровоградській і Дніпропетровській областях вдень +13...+15, вночі +4...+6.

Така ж ситуація спостерігається і на сході - в Донецькій, Луганській та Харківській областях.

На півдні - в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях також вдень +13...+15, але вночі буде трохи тепліше +5...+7.

У Києві вдень температура повітря складе +11...+13 градусів, вночі буде прохолодно - всього +2...+4.

Погода в Україні 19 квітня (meteo.gov.ua)

У вівторок, 20 квітня, в усіх областях пройдуть дощі з грозами.

Погода в Україні 20 квітня (meteo.gov.ua)

У середу, 21 квітня, ситуація почне стабілізуватися в східних, північних і частини центральних областей.

Погода в Україні 21 квітня (meteo.gov.ua)

У четвер, 22 квітня, синоптики очікують дощі у всіх областях, крім південних.

Погода в Україні 22 квітня (meteo.gov.ua)

У п'ятницю, 23 квітня, грози повернуться в нашу країну. Опадів не буде в Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та Криму.

Погода в Україні 23 квітня (meteo.gov.ua)