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Дожди и грозы: синоптики огорчили прогнозом на начало недели

Автор: Lite

Погода в Украине сегодня, 14 июня, порадует только любителей дождей. При этом осадки ожидаются почти во всех областях страны. Исключением будет Ровенская область, где температура воздуха составит +17+19 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

На западе Украины дожди с грозами. В Закарпатской, Волынской, Тернопольской и Хмельницкой областях будет +17+19 градусов. Во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях будет немного прохладней - +16+18.

В северной части страны также дожди и грозы. Правда здесь будет уже теплее. В Черниговской и Сумской областях ожидается +23+25.

В центральных регионах будет дождь. При этом в Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях будет +22+24.

На востоке Украины дожди и грозы. В Донецкой области +24+26, в Луганской и Харьковской областях - +25+27.

Жителям южных областей также необходимо приготовиться к дождю. В Запорожской области +24+26. В Херсонской и Николаевской областях +23+25. В Одесской области будет прохладней - +20+22.

В оккупированном Крыму также дождь с грозой. Температура воздуха прогреется до +22+24.

В Киеве также будет дождь с грозой. При этом ожидается +23+25 градусов. Будет дуть северно-восточный ветер 7-12 м/с.

Погода в Украине 14 июня (погодная карта: meteo.gov.ua)

Напомним, в Полтаве дождь за полчаса превратил город в Венецию.

Ранее сильные ливни затопили Мариуполь. Люди стали пловцами и остановился транспорт.

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