Дощі і грози: синоптики засмутили прогнозом на початок тижня

На заході України дощі з грозами. У Закарпатській, Волинській, Тернопільській та Хмельницькій областях буде +17+19 градусів. У Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях буде трохи прохолодніше - +16+18.

У північній частині країни також дощі та грози. Правда тут буде вже тепліше. У Чернігівській і Сумській областях очікується +23+25.

У центральних регіонах буде дощ. При цьому в Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях буде +22+24.

На сході України дощі та грози. У Донецькій області +24+26, в Луганській і Харківській областях - +25+27.

Жителям південних областей також необхідно приготуватися до дощу. У Запорізькій області +24+26. У Херсонській і Миколаївській областях +23+25. В Одеській області буде прохолодніше - +20 +22.

В окупованому Криму також дощ з грозою. Температура повітря прогріється до +22+24.

У Києві також дощитиме з грозою. При цьому очікується +23+25 градусів. Дутиме північно-східний вітер 7-12 м/с.

Погода в Україні 14 червня (погодна карта: meteo.gov.ua)