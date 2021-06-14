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Дощі і грози: синоптики засмутили прогнозом на початок тижня

Автор: Lite

Погода в Україні сьогодні, 14 червня, порадує тільки любителів дощів. При цьому опади очікуються майже у всіх областях країни. Винятком буде Рівненська область, де температура повітря складе +17+19 градусів.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

На заході України дощі з грозами. У Закарпатській, Волинській, Тернопільській та Хмельницькій областях буде +17+19 градусів. У Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях буде трохи прохолодніше - +16+18.

У північній частині країни також дощі та грози. Правда тут буде вже тепліше. У Чернігівській і Сумській областях очікується +23+25.

У центральних регіонах буде дощ. При цьому в Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях буде +22+24.

На сході України дощі та грози. У Донецькій області +24+26, в Луганській і Харківській областях - +25+27.

Жителям південних областей також необхідно приготуватися до дощу. У Запорізькій області +24+26. У Херсонській і Миколаївській областях +23+25. В Одеській області буде прохолодніше - +20 +22.

В окупованому Криму також дощ з грозою. Температура повітря прогріється до +22+24.

У Києві також дощитиме з грозою. При цьому очікується +23+25 градусів. Дутиме північно-східний вітер 7-12 м/с.

Погода в Україні 14 червня (погодна карта: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, в Полтаві дощ за пів години перетворив місто в Венецію.

Раніше сильні зливи затопили Маріуполь. Люди стали плавцями і зупинився транспорт.

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