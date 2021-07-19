Дожди и грозы: синоптики рассказали, где похолодает

В западных областях ожидаются дожди с грозами. Во Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Тернопольской, Волынской, Ровенской и Черновицкой областях будет +24+26. В Закарпатской области +25+27.

Жители северных областей также столкнуться с дождями. В Черниговской и Сумской областях +30+32.

В центральных регионах дожди пройдут в Черкасской и Кировоградской областях. При этом там будет +30+32 и +31+33 соответственно. В Полтавской области без осадков и +30+32, в Днепропетровской области также без дождя +31+33.

На востоке Украины без осадков. В Донецкой и Луганской области +34+36. В Харьковской области +33+35.

В южных областях также без дождей. В Запорожской и Херсонской областях +34+36. В Николаевской области +33+35, в Одесской - +31+33.

В Крыму также без осадков. Температура воздуха на полуострове составит +32+34.

В Киеве ожидается дождь с грозой и +28+30. При этом будет дуть северо-западный ветер 5-10 м/с.

Погода в Украине 19 июля (погодная карта: meteo.gov.ua)